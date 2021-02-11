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春節連假來趟台南行春廟宇之旅　觀光祈福護佑牛年平安行大運

▲身為全台廟宇最多、號稱「神明之都」的台南市，更是全國信眾廟宇行春最佳去處。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲身為全台廟宇最多、號稱「神明之都」的台南市，更是全國信眾廟宇行春最佳去處。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

農曆春節來臨，許多民眾會將廟宇進香參拜祈福，列為過年行春重點行程，一方面觀光旅遊，一方面向神明上香祈福，所以各著名宗教廟宇景點，無不處處人潮，熱鬧滾滾，而身為全台廟宇最多、號稱「神明之都」的台南市，更是全國信眾廟宇行春最佳去處，台南市長黃偉哲歡迎全國信眾過年到台南行春。

▲身為全台廟宇最多、號稱「神明之都」的台南市，更是全國信眾廟宇行春最佳去處。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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以往台南眾多廟宇在春節期間也舉辦多項系列活動應景，惟因到新冠肺炎疫情影響，中央與地方政府，紛紛要求各大廟宇取消大型過年活動，安平觀音亭春節正月初一至初三，原舉辦「禮懺三千佛法會」及平安魯麵供信眾祈福、享用，也配合政府政策取消；主委吳高明月指出，新春禮懺三千佛法會，可消無量罪障重罪，得智慧辯才，得生佛國，壽命無量，功德殊勝，機會難逢，但因配合防疫，防人潮群聚成防破口，不得不取消，但十分歡迎全國信眾到安平觀音亭走春上香祈福，請觀音佛祖護佑新的一年，牛轉乾坤行大運。

台南安平開台天后宮盧友禮主委指出，信眾除上香向「安平媽」祈福外，「安太歲」、點「光明燈」、「文昌燈」、「布壽桃」、「七星平安橋」都受到信眾歡迎，尤其是廟內「元辰殿」安奉的六十星宿太歲星君、十二生肖扭轉乾坤轉運石更是信眾「最愛」，熱烈參拜祈福轉運。廟方還十分貼心製作「元辰保身卡」供信眾索取隨身保身。

▲身為全台廟宇最多、號稱「神明之都」的台南市，更是全國信眾廟宇行春最佳去處。（圖／記者林悅翻攝，下同）

正統鹿耳門聖母廟主委王明義指出，聖母廟新春嘉年華系列活動，因配合防疫規模縮小，有安太歲保平安、點光明燈、長壽燈、姻緣燈、平安橋解厄、摸春牛等活動，往年總是吸引了百萬信眾前來過年同樂，人人手持一柱清香，處處香煙繚繞，盛況空前。

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此外，台南市孔子廟、延平郡王祠、祀典武廟、大天后宮、西華堂、鹽水蜂炮、南鯤鯓代天府、白河火山碧雲寺、白河大仙寺、台南祀典武廟、台南大智山玄空法寺、台南首廟天壇、安定蘇厝第一代天府真護宮．．等宮廟，都是全國性觀光大廟或古蹟景點，值得民眾春節期間來一趟台南宗教之旅。

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