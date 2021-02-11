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春節年假第1天　台南景區開始湧現觀光遊客人潮

▲台南春節連假首日人潮湧入，為了防疫虎頭埤過年期間採總量管制進場。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南春節連假首日人潮湧入，為了防疫虎頭埤過年期間採總量管制進場。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

春節年假第一天，各地都出現大量人車，除歸心似箭想趕快回到家鄉過年的歸鄉遊子，也有趁著台南好天氣出外遊玩的遊客，這次年假有長達7天的假期，市長黃偉哲特別推薦國人可以來台南走春，身為台灣古都的台南，必是大家走春首選，不管是親子旅遊或帶長輩闔家出門觀光，都歡迎來充滿年節喜慶的台南走走。

此外，也提醒不論是前往景點遊憩，抑或向多時未見的親朋好友寒暄問暖恭賀拜年，都請記得作好衛生防疫措施，並配合防疫新生活運動，保持安全社交距離！

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台南年假第一天天氣晴朗，不少人也趁著這機會出外走走，根據市府觀光旅遊局統計，虎頭埤風景區吸引近千人入園遊憩踏青，台南美術館1、2館共有近4千人、水道博物館亦有近2千人前往，而歷史博物館亦有逾1600人次前往。顯示隨著防疫觀念的提升，戶外景點逐漸變成旅遊熱門選項。除了這些景點外，頑皮世界動物園、新營長勝營區及新營鐵道地景公園等，也是家長帶小孩放電的首選之地。觀旅局則推薦「安平運河金色流域」與「河樂廣場」、「舊魚市場大海的寶物藝術牆」及榮獲臺灣景觀大獎與2020 IES 美國國際照明設計大獎的「大魚的祝福」等新亮點，很適合喜歡浪漫氣息的民眾前往，更是務必朝聖拍照打卡的新興景點。

台南市觀光旅遊局郭貞慧局長提醒大家，出外觀光旅遊踏青拜年走春之際，仍請大家注意防疫工作，空氣流通佳或空曠的戶外場所，是最佳踏春選擇，臺南市觀光旅遊局為讓大家可以安心及放心的出遊，所轄6處景區都採總量管制措施，已在臺南旅遊網(https://www.twtainan.net/)亦設置景區防疫與人數管制專區，即時更新，文化局轄管空間場館及活動也有即時人數警示（https://culture.tainan.gov.tw/immediate/index?Parser=99,3,36），均可在出遊前先行查詢參考，如遇人潮超過總量管制時，可先規劃前往周邊其他景點，等人流狀況恢復正常時再前往，如此可讓出門旅遊規劃行程時更加順暢也玩得安心又開心。此外，為避免塞車及找停車位影響旅遊心情，歡迎多加利用大眾運輸，也可於出門前先行了解各大景區春節疏運與交管措施(https://traffic.tainan.gov.tw/)。


因新年期間各種活動、人潮管制警示、交通疏導資訊等各式訊息眾多，市府特地統整2021台南行春網(https://2021tainan-newyear.com/) ，建議至台南行春網查詢，即可獲取新年期間各式相關訊息。

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春節年假台南觀光遊客人潮

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