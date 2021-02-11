過年行春何處去？ 台南熱門打卡景點一次報你知

▲台南市觀光旅遊局提供台南熱門打卡景點，提供全國民眾過年行春好去處。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

春節走春除了親朋好友家拜年、戶外踏青賞花外，喜歡拍照的你還有哪些景點必訪呢？台南市長黃偉哲要告訴你過年台南有哪些白天好看、晚上好拍的打卡美拍點，滿足想要體驗一日網美的你。

小朋友最愛的小貓巴克里來啦~愛國婦人館從2月9日~4月5日，推出「躲貓貓：小猫秘密基地展」，館外就可以看到呆萌又逗趣的大型巴克里布置側臥在屋頂上，周邊也設置有卡通中的街道場景讓貓迷們可以直接與巴克里打卡拍照喔。

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七股鹽山在園區內鹽商山上設置米高巨型「Good!菇菇!」裝置藝術，象徵「雪地裡的溫馨祝福」為概念，絕對是全台最大蘑菇!巨型蘑菇的鮮紅色恰巧與春節的喜氣大紅色不謀而合，為園區注入濃濃年節氛圍，鄰近的七股遊客中心與台灣鹽博物館也是打卡熱點。

位於台南市中西區河樂廣場旁的舊魚市場由觀旅局聘請藝術家楊士毅以「大海的寶物」為主題，並以金色剪花鐵雕及漁獲豐收的圖像呈現，將老舊的工程圍籬改裝成藝術牆，賦予舊魚市場嶄新的生命，整座魚市場在夜晚點燈時，如同在夜間發光的寶盒，承載著記憶並傳遞舊魚市場的故事，白天晚上都吸睛。

全台唯一進駐博物館的嶄新星巴克門市就在「奇美博物館」，將於2月12日正式開幕，不需購票入館就能前往，整體布置延續奇美博物館的古典歐風特色，搭配木紋及金屬色系的裝潢，加上本來就是美拍點的博物館外觀，來此地打卡當網美及文青最適合不過。

台南十鼓仁糖文創園區又有新亮點，這次利用舊製糖廠打造「魔法工廠」，內部設有各式充滿想像的夢幻造景，自今年元旦曝光以來就成為熱門打卡點，廠內不論是長翅膀的魔法書、充滿神秘感的魔法長廊、魔法世界中不可或缺的磚造壁爐，都讓遊客彷彿置身魔法世界，忍不住讓人想要施法「去去！疫情走！」。

今年春節的柳營德元埤荷蘭村走台灣年味風，觀旅局在荷蘭風造景的風車及穀倉建築裡添加了中式的燈籠造景元素，讓遊客徜徉於異國風情中又可見過年傳統的年味，中西合璧，搭配春節期間的街藝表演與草花布置，一次滿足。



市府為延續月津港燈節能量，去年底就在鹽水巷弄間推出「漫月美行動」特展，呈現「鹽水就是一座美術館」概念；春節期間月津港親水公園內，除了已完成設置的光環境及藝術家不二良作品「釣魚小兔」、有用主張「鏡月-月境」等2件公共藝術之外，並將停辦之前已進場施作的藝術裝置，包含「拾光」、「運用幻象-瀑布」、「光電獸」等10件作品，因依親水公園現地環境打造、並分散設置保留在現地進行燈光測試，搭配周邊各項景觀升級工程，鹽水就是一座無牆美術館，絕對美的你不要不要的。

位於馬沙溝李聖宮，今年共計有三隻福牛、祿牛、壽牛花燈，三牛相疊為「犇」，要祝大家新的一年棄舊奔新、福祿壽三全，好運牛牛牛。此外延續去年特色，還有超吸睛的燈海隧道，而且只要在馬沙溝李聖宮、觀音巖、烈池宮、清水宮和藝術地景(逐浪或波光漣連)等5個地景拍照上傳照片，並於指定的粉絲頁打卡按讚，即可向李聖宮兌換限量（送完為止）的牛年超Q小提燈。

由南臺科大USR神農街團隊串連地方廟宇與國小，共同辦理中西區神農街元宵花燈展，而西羅殿今年也高掛900盞冬瓜燈一路延伸到神農街，結合創意及傳統燈籠，處處都是打卡美景。

府城普濟殿燈會活動雖然因疫情取消，但仍有200盞與衛福部嘉南療養院合作，邀病友繪製的普濟燈籠安排於中西區的182藝廊空間展出，除了燈籠外另有搭配5位新銳藝術家作品一同展出，展期自即日起到3月7日，民眾可利用時間前往欣賞。

於中西區鄭成功祖廟舉辦的成功燈會今年持續有佈置，除廟宇內部外，一旁的忠義街也掛滿古色古香的大紅燈籠，緊鄰的巷子裡則是掛滿學生繪製的燈籠作品，非常具有傳統東方節慶味道。

六甲恒安宮春節燈區今年特別以「同安船」為主題設計，寓意乘風破浪、驅疫祈福，目前已掛上1200多顆燈籠，每年燈籠隧道也都吸引許多遊客拍照取景，民眾不妨趁著假日前往拍照留念。

大魚的祝褔坐落於安平港濱歷史公園，為近年打卡新熱點，榮獲「2019年台灣景觀大獎」及「2020 IESA 美國國際照明設計大獎」，不僅白天是打卡地標，夜晚的照明設計讓人更能感受大魚與人之間對於土地的關懷與溫暖。

觀光旅遊局長郭貞慧表示，在台灣疫情稍緩之際，適逢春節連假，歡迎民眾做好室內外防疫工作，口罩不離身、勤洗手消毒、保持社交安全距離，安排到訪新春各打卡景點。出發前並可先上臺南行春網站，參考市府規劃的交通疏運措施、多利用大眾運輸工具、查詢重要景點人潮警示，以及各地活動資訊，避免前往人潮過多景區，一起防疫安心遊。

經典不敗、滋潤不膩

