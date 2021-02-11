過年要上班！他遭爸怒罵「乾脆別回家」委屈炸　網反勸：要體諒

▲很多人為了賺錢生活，國定假日依舊要上班。示意圖，與本文無關。（圖／記者李佳蓉攝）

記者曾筠淇／綜合報導

很多公司假日還是要上班，因此就算是農曆春節期間，員工仍必須排班。一名男網友就發文表示，「真的很討厭傳統觀念的長輩」，昨（10）日是小年夜，他上週早已告知家人他那天必須上班，怎料爸爸昨天還是生氣的指責他，要他乾脆別回家。貼文曝光後。立刻引發熱議，有網友就回應，「刀子嘴，豆腐心」、「情緒勒索」。

這名男網友在臉書社團「爆怨2公社」上發文表示，昨天雖是小年夜，但他上週就已經告知家人自己必須忙完工作才能離開公司，不會那麼早回家；怎料，昨天他卻接到爸爸電話，指責他「家裡那麼不溫暖，別回來了！」

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原PO無奈的解釋，但爸爸還是直接將電話掛斷，讓他有些錯愕、委屈。雖然他還是會回家，但畢竟已經不是第一次，所以他也不打算給對方面子，直言「我是每天閒閒在家不用上班？什麼都節日重要？家庭重要？」對他來說，賺錢、維生更重要。

▲原PO因為小年夜要上班而被爸爸罵。示意圖，與本文無關。（圖／記者李佳蓉攝）

貼文曝光後，網友紛紛留言回應，「長輩想你們了，好好說很難」、「身為父母不懂得體諒孩子」、「都是家人就別氣了」、「我爸以前也會，現在不會了，因為不在了，超想他打電話來罵的」、「你還無法體會大人的心情，只是想早點看到你們而已」、「我家兒子說除夕上班薪水2倍，所以要去賺錢」、「肯定是你爸爸覺得孤單，想要陪伴了才會發脾氣！相互體諒啦」。

此外，還有不少苦主表示，「我今天也工作啊！之前在服務業，過年也是要工作，爸媽都了解」、「過年服務業生意都很好，很多都禁假，但老人就是覺得大家都要過年，我不缺錢的話，我也想要過年」、「過年期間還是有很多行業要上班的」、「我也是，上班上到今天」、「服務業做了10幾年！從沒回家過年過」。