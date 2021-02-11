春節假期警察兼職外送員！？ 真相曝光警民都說讚

▲台南市警二分局啟動「Food Express南警最強外送平台」，由專人不間斷外送餐點與飲料，解決外崗警員補給問題，慰勉執勤員警辛勞。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

春節連假首日，台南市中西區除了常見的「傅胖達」、「吳柏毅」等外送員如常地穿梭於街頭巷弄忙送餐，市警二分局員警也騎著自行改裝之專用外送車，來回梭巡於轄區各主要道路，執行外送補給品工作，過程中也引來路上民眾好奇注目及詢問，當民眾得知警二分局照顧執勤員警的用心和巧思後，紛紛比讚。

市警二分局自2019年跨年晚會活動之警察行動補給站起，即率先啟用以手工改裝的保溫箱加裝於警用機車上，改造成警察專用外送車「Food Express南警最強外送平台」，並在歷次大型活動勤務中運用，由專人不間斷外送餐點與飲料，解決外崗警員的飢餓。

今年的春節連續假期，市區內雖無舉辦大型活動，但以往例假日或連續假期間期間，總是吸引大批人車湧入中西區，為確保春節連續假期間市區道路順暢，民眾可以開心出遊，市警二分局自2月9日起，即於市區主要道路口規劃17處交通疏導崗，在連續假期間均派員警執勤。而為了能讓短時間無法返駐地休息的外崗執勤員警能及時補充水分及體力，市警二分局也再次啟動外送機制，由分局幹部騎乘專用外送車至各崗哨發送補給品，慰勉執勤員警辛勞。

10日午後，市警二分局幹部騎乘專用外送車執行外送工作過程中，不斷吸引路上民眾好奇的目光，更有「傅胖達」、「吳柏毅」等外送員上前詢問警察也兼職外送員嗎？經員警說明後，均對市警第二分局照顧基層員警的巧思和用心大力比讚，而當幹部抵達各崗哨發送補給品及春節紅包時，執勤員警除了驚喜外，更是感受到自家人給的溫暖。

市警二分局長許坤田表示，春節連續7天的假期，是民眾返鄉、出遊及跟家人團聚的重要節日，也是警察單位投入警力最多的時刻，對於堅守崗位，犧牲奉獻的第一線同仁，分局更應用心照顧與行動鼓舞，成為他們身心最堅強的支持者。

經典不敗、滋潤不膩

