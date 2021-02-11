比光頭還亮眼！　護蘇貞昌隨扈爆紅獲封「特勤楊祐寧」

▲行政院長蘇貞昌接受媒體採訪，身旁隨扈（左）的帥氣外型引起網友討論。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔡文鈴／綜合報導

2020總統大選期間負責韓國瑜維安工作的「特勤吳彥祖」以帥氣的外型爆紅！如今又有一位長相神似影視男神楊祐寧的「特勤楊祐寧」煞到網友，在網路上引起廣大的討論。據透露，這位「特勤楊祐寧」在圈內的討論度相當高，除了亮眼的外型之外還是個十足的學霸，正在攻讀台大政研所，目前單身。

行政院長蘇貞昌去年因新冠肺炎疫情以及美豬議題成為媒體關注焦點，而他身邊一位陽光帥氣的特勤隨扈恰巧被媒體鏡頭捕捉到，被網友截圖引發熱烈討論，陽光的氣息不禁讓人聯想到「影視男神」楊祐寧。

守護在蘇貞昌身旁的「特勤楊祐寧」，因近距離維安的關係意外在媒體面前曝光，意外受到網友關注。其實早在2020年初新冠肺炎初期，就有網友在批踢踢、Dcard上討論他，並截圖大讚「保鑣會不會太帥」、「蘇揆的隨扈也太帥了吧，讓人受不了」、「撇一眼就被驚豔到」、「注意很久了終於有人有同感」、「有點像楊祐寧」，還有網友幽默留言「帥度直逼院長」、「比光頭還亮眼」。

▲蘇貞昌隨扈激似影視男神楊祐寧（左），被封為「特勤楊祐寧」。（合成圖／ETtoday資料照）



據了解，特勤楊祐寧編屬於保六第二警官大隊的一員，平時勤務就是貼身保護院長安全，鏡頭下的他總是眼觀四面耳聽八方，相當專注於周圍狀況。

而特勤楊祐寧因外型帥氣早已在媒體圈受到熱烈討論，據透露，他平時工作認真負責，與同事相處融洽，成績相當優異今年還考上了台大政研在職專班，現年29歲的他沒有對象，仍是個黃金單身漢。

不過由於隨扈特勤的工作性質特殊，相關單位仍希望對外低調，避免影響工作。

其實，2020總統大選負責韓國瑜維安工作的「特勤吳彥祖」曾掀起一陣轟動，但隨著選務執勤結束，也較少在鏡頭前曝光，目前於第一警官大隊負責維安工作。

▼「特勤吳彥祖」於2020總統大選期間，負責韓國瑜維安工作 。（資料照／記者吳奕靖攝）



▼行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢，特勤楊祐寧專注於四周狀況。（圖／記者屠惠剛攝）



▲▼蘇貞昌隨扈引發網友討論。（圖／記者屠惠剛攝）