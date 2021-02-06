蘇貞昌視察基隆口罩工廠　林右昌讚：傳產升級轉型典範

▲蘇貞昌視察基隆順易利口罩工廠，林右昌稱讚是傳產升級轉型典範。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

行政院長蘇貞昌6日率經濟部長王美花前往，位於基隆市七堵區順易利口罩工廠，視察口罩生產及運送狀況，市長林右昌全程陪同，感謝蘇院長在歲末給基隆廠商鼓勵，盼未來有更多國家的力量協助，帶動中小企業發展，對國家經濟發展更有幫助。

林右昌指出，順易利口罩工廠，就像台灣所有的中小企業樸實、踏實一步步經營事業，小型企業透過國家協助，整體技術升級，而更有競爭力，增加廠商投資意願與就業機會，這是台灣傳統產業成功升級轉型範例。

▲蘇貞昌視察基隆順易利口罩工廠。

林右昌表示，基隆大多數是中小企業，未來如果有更多國家的力量來協助，全台灣的中小企業，都像這次防疫口罩隊，會有長足的進步，對國家經濟發展更有幫助。他感謝院長與經濟部協助，順易利口罩工廠在短時間完全蛻變。

蘇貞昌表示，6日是口罩實名制實施一週年，回想2020年疫情剛爆發時，各種資源缺少，連口罩都限定一人3片、一片8元，現在因廠商能力與努力，國人同胞一起合作，已是14天10片且一片4元，可說是齊心齊力大家是同一國的。

蘇貞昌指出，只有齊心合力，才能同舟一命，他來給廠商加油感謝，呼籲國人同胞珍惜合作，讓防疫第一名繼續維持下去，國人安全好過年。順易利未來新廠完成後，一天可有250萬片產能，順易利跟台灣一樣化危機為轉機，且把握機會成為世界第一。

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