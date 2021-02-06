　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

蘇貞昌視察基隆口罩工廠　林右昌讚：傳產升級轉型典範

▲蘇貞昌視察基隆順易利口罩工廠 林右昌讚台灣傳產升級轉型典範。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲蘇貞昌視察基隆順易利口罩工廠，林右昌稱讚是傳產升級轉型典範。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

行政院長蘇貞昌6日率經濟部長王美花前往，位於基隆市七堵區順易利口罩工廠，視察口罩生產及運送狀況，市長林右昌全程陪同，感謝蘇院長在歲末給基隆廠商鼓勵，盼未來有更多國家的力量協助，帶動中小企業發展，對國家經濟發展更有幫助。

林右昌指出，順易利口罩工廠，就像台灣所有的中小企業樸實、踏實一步步經營事業，小型企業透過國家協助，整體技術升級，而更有競爭力，增加廠商投資意願與就業機會，這是台灣傳統產業成功升級轉型範例。

▲蘇貞昌視察基隆順易利口罩工廠 林右昌讚台灣傳產升級轉型典範。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲蘇貞昌視察基隆順易利口罩工廠。

林右昌表示，基隆大多數是中小企業，未來如果有更多國家的力量來協助，全台灣的中小企業，都像這次防疫口罩隊，會有長足的進步，對國家經濟發展更有幫助。他感謝院長與經濟部協助，順易利口罩工廠在短時間完全蛻變。

蘇貞昌表示，6日是口罩實名制實施一週年，回想2020年疫情剛爆發時，各種資源缺少，連口罩都限定一人3片、一片8元，現在因廠商能力與努力，國人同胞一起合作，已是14天10片且一片4元，可說是齊心齊力大家是同一國的。

蘇貞昌指出，只有齊心合力，才能同舟一命，他來給廠商加油感謝，呼籲國人同胞珍惜合作，讓防疫第一名繼續維持下去，國人安全好過年。順易利未來新廠完成後，一天可有250萬片產能，順易利跟台灣一樣化危機為轉機，且把握機會成為世界第一。

▲蘇貞昌視察基隆順易利口罩工廠 林右昌讚台灣傳產升級轉型典範。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲蘇貞昌視察基隆順易利口罩工廠 林右昌讚台灣傳產升級轉型典範。（圖／記者郭世賢翻攝）

► 美麗最大的祕密

案發現場／恐怖情人戀髮姐…共持榔頭敲破情敵頭！她遭囚1年產嬰脫困

Podcast刑警帶你聲歷其境

YT影音版

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
準岳父母婚前開3條件！「子從母姓」根本凌遲　網反讚合理
許效舜被點名性騷擾雞排妹　組50人律師團槓酸民
LIVE／被點名性騷擾雞排妹　許效舜現身說明
快訊／高雄男持棍棒尋仇　秒遭一刀捅進心臟當場慘死
部桃全院醫護臨時收抽血通知　陳時中證實回應了
部桃清零專案　第一階段血清檢驗出爐
快訊／美國返台男「進入社區工作10天」後確診！接觸29人列居
快訊／本土+0　新冠肺炎增1境外移入
LIVE／部桃全院緊急通知抽血　陳時中親上火線說明

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

車地下道拋錨！怕倒退嚕　彰警「肌力爆發」推上坡200公尺

大媽閒聊遇小鮮肉消防員竟被電暈小鹿亂撞...一氧化碳中毒啦

部桃疫情新進展　傳醫護接臨時通知明起「回院抽血檢測」

蘇貞昌視察基隆口罩工廠　林右昌讚：傳產升級轉型典範

台南鹽水溪北岸燃燒垃圾污染安平空品　李啟維：政府應重視環保問題

涉毒品交易被綁架？ 兒子平安在家戳破詐騙謊言

搶劫變主角！頭份分局連線銀行「直播報案」　科技執法歹徒無所遁形

狗狗走失也懂得報案？　柴犬主動找上巡邏警順利返家

桃園老夫婦提領百萬現金　暖警主動護鈔服務開心過年

東大門夜市攤商全場振奮！「環保夜市」全國評鑑　奪特優級

雞排妹控撞胸！曾國城「抱歉肚子比她胸大」　解讀錯「表達友誼的方式」：不習慣明說就好！

邰智源硬起來開告！衰捲雞排妹風波　許效舜「她很開心」親還原事發現場

雞排妹現身！開FB直播：我什麼都不說　翁立友公司趕人「不離席就不開始」

雞排妹「他就是加害人」有影片就拿出來　喊話翁立友：為什麼不敢跟我見到面

翁立友落寞癟嘴「我是受害人」！　拜託雞排妹提告：還我清白

雞排妹一走翁立友立馬現身 她馬上回來！準備「硬闖記者會」

翁立友記者會搬媽媽、夢想..網揭「4大敗筆」　雞排妹遭拒門外：豪記影片為什麼不拿出來

亮刀威脅要殺掉！呆萌鴨見爸伎倆 冷眼看幾秒後...淡定轉頭冷處理

甜美女星曝整形失敗「鼻頭壞死發黑」　崩潰想輕生…丟175萬片酬還賠865萬

翁立友：我連想自殺的權益都沒有　3度提媽媽「我的母親每天都在哭」

車地下道拋錨！怕倒退嚕　彰警「肌力爆發」推上坡200公尺

大媽閒聊遇小鮮肉消防員竟被電暈小鹿亂撞...一氧化碳中毒啦

部桃疫情新進展　傳醫護接臨時通知明起「回院抽血檢測」

蘇貞昌視察基隆口罩工廠　林右昌讚：傳產升級轉型典範

台南鹽水溪北岸燃燒垃圾污染安平空品　李啟維：政府應重視環保問題

涉毒品交易被綁架？ 兒子平安在家戳破詐騙謊言

搶劫變主角！頭份分局連線銀行「直播報案」　科技執法歹徒無所遁形

狗狗走失也懂得報案？　柴犬主動找上巡邏警順利返家

桃園老夫婦提領百萬現金　暖警主動護鈔服務開心過年

東大門夜市攤商全場振奮！「環保夜市」全國評鑑　奪特優級

黃明志推賀歲新歌　「畫面、聲音」竟是不同人曝原因

檢疫期滿11天確診…案925「病毒帶入社區」？指揮中心回應了

曾之喬、劉品言默契曬美照！眼尖網友抓出「撞裙」　驚呼：超會搭

隱藏地下的絕美空間！台北藝廊咖啡廳　純白空間喝超夯燕麥奶飲品

衰捲雞排妹性騷案「基隆市長選到底嗎」　許效舜鬆口給答案了！

台灣將取得疫苗　蘇貞昌：醫護優先，我何時施打聽指揮中心安排

愛愛前先按同意！丹麥新法上路　情侶前戲竟成「APP上確定意願」

內政部：過年集會落實防疫措施　未戴口罩勸導不聽者最高罰1.5萬

部桃2135人「PCR+血清」全採檢　陳時中：釐清密閉空間傳染途徑

車地下道拋錨！怕倒退嚕　彰警「肌力爆發」推上坡200公尺

84歲剖蚵嬤意外撞柱向後摔　駝背竟神奇痊癒醫生看傻眼

地方熱門新聞

孝子陪母就醫翻車相驗死因出爐　

陪睡醫師遭公告免職….下一步曝光　

供應全聯、好市多　麵包廠站穩烘焙界

網美採草莓照！　業者驚訝回應了

北港朝天宮取消發福袋、上元遶境

台南市台江大道實勘橋梁銜接路面無落差

雲林入夜空品不良指數高達預警一級

限定原民朋友　復興區徵才釋出89職缺

桃園環保局贈物資　助「甘苦人」過年

「清零計畫」採檢結束 1908件檢體結果為陰性

桃園「圓夢紅包」　送愛給400名弱勢童

閱讀生命就從如何照顀好自己開始！

狗狗走失也懂得報案？

阿里山公路中埔隆興段火警

更多熱門

相關新聞

罷捷投票今晚揭曉　蘇貞昌：尊重人民權利

罷捷投票今晚揭曉　蘇貞昌：尊重人民權利

高雄市議員黃捷罷免案在6日展開投票。繼王浩宇罷免案成案後，國民黨這此也傾力動員，盼罷免案能過關，進一步拉抬氣勢。對此，行政院長蘇貞昌不願多談，面對媒體詢問對罷捷、刪Q的看法，僅表示「選舉罷免是人民的權利，我們都尊重」。

蘇貞昌：醫護、防疫人員優先打疫苗

蘇貞昌：醫護、防疫人員優先打疫苗

涉勾結車手吞百萬　基隆2警免職送法辦

涉勾結車手吞百萬　基隆2警免職送法辦

蓋亞那設辦破局　蘇貞昌嗆中國：大國沒大器

蓋亞那設辦破局　蘇貞昌嗆中國：大國沒大器

基隆驚現「木乃伊」！失聯男躺車內成乾屍

基隆驚現「木乃伊」！失聯男躺車內成乾屍

關鍵字：

基隆七堵順易利口罩蘇貞昌

讀者迴響

熱門新聞

獨／捕獲金鐘視帝東區餐廳打工

即／雞排妹深夜吐心聲：邰智源、許效舜最衰

獨／黃捷「插隊投票」被請出！綠衣男被插氣炸

雞排妹暗指「曾國城是慣犯」　圈內人曝：不意外

快訊／女子從11樓墜落！1樓男子慘遭重壓　2人慘死

翁立友輸了！網整理記者會10點　1張圖秒懂

快訊／邰智源硬起來開告！

日月潭57死船難！員工旅遊92人擠爆翻覆　「全家緊擁沉湖底」

男大生買台積電「1股按成1張」求救：完蛋了

復興空難6年「唯一倖存空姐」　2164字曝心情

翁立友遭突襲慘敗　美女律師一句突破盲點

女子從11樓墜下！人夫被壓倒失去心跳　妻子祈禱後奇蹟出現

弟養1個月！摺耳貓→立耳腫成球

雞排妹控曾國城壓胸！同場藝人曝關鍵現場

基隆花蟹捕撈上岸！竟自帶身分證

更多

最夯影音

更多
雞排妹控撞胸！曾國城「抱歉肚子比她胸大」　解讀錯「表達友誼的方式」：不習慣明說就好！

雞排妹控撞胸！曾國城「抱歉肚子比她胸大」　解讀錯「表達友誼的方式」：不習慣明說就好！
邰智源硬起來開告！衰捲雞排妹風波　許效舜「她很開心」親還原事發現場

邰智源硬起來開告！衰捲雞排妹風波　許效舜「她很開心」親還原事發現場

雞排妹現身！開FB直播：我什麼都不說　翁立友公司趕人「不離席就不開始」

雞排妹現身！開FB直播：我什麼都不說　翁立友公司趕人「不離席就不開始」

雞排妹「他就是加害人」有影片就拿出來　喊話翁立友：為什麼不敢跟我見到面

雞排妹「他就是加害人」有影片就拿出來　喊話翁立友：為什麼不敢跟我見到面

翁立友落寞癟嘴「我是受害人」！　拜託雞排妹提告：還我清白

翁立友落寞癟嘴「我是受害人」！　拜託雞排妹提告：還我清白

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面