　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「小明」境管差別待遇　蘇貞昌：盡量做到圓滿

▲▼蘇貞昌、林佳龍視察高速公路局交控中心。（圖／記者陳煥丞攝）

▲蘇貞昌、林佳龍視察高速公路局交控中心。（圖／記者陳煥丞攝）

記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情肆虐全球，疫情指揮中心去年一度針對俗稱「小明」的「國人與陸配親生子女」、「陸配前段婚姻子女」，及俗稱「小紅」的「陸籍新婚配偶」，限制其入境回台。針對監院促請政院依聯合國指引、兩公約及兒童人權公約等進行檢討，院長蘇貞昌說，疫情變化快速，基於保護2300萬國人的安全，當然一定要有相關的作為，「不過我們隨著疫情變化，也都隨時檢討調整，我們都盡量能做到圓滿」。

監委葉大華指出，2020年6至8月間，有民眾就政府於新冠肺炎疫情期間，針對「國人與中國籍配偶親生之子女」、「中國籍配偶前段婚姻之子女」（俗稱「小明」）及「中國籍新婚配偶」（俗稱「小紅」）限制及延緩其入境回台，使其滯留於大陸事宜，期能研議因應措施，以維護其等權益，共計44人次相繼至監院陳情。

報告指出，疫情爆發迄今已逾1年，本案「小明」類型多元，目前可掌握之人數約為4681人，影響最鉅之群體應為大約2539名18歲以下長期在台生活、就學，前往大陸探親後受疫情影響而無法入境之陸籍配偶子女（尚未取得我國籍）。

報告指出，為促使日後防疫決策在人權考量上更臻完備周妥，決議請行政院依聯合國指引、兩公約及兒童人權公約等相關規範，分別督同所屬確實檢討改進，以增益我國政府人權保護形象。

監委葉大華、蕭自佑表示，我國政府於新冠肺炎疫情期間，分別對小明與小紅優先實施之境管措施，鑒於新冠肺炎是源自大陸傳播的全球新興急性傳染病，在大陸疫情資訊有限且有低報感染人數可能情況下，考量我國公共利益、整體國家安全、人流移動存在之染疫風險、防疫量能等因素，依特別條例第7條規定，對兩岸人員往來採取較高密度管理措施，以避免國內疫情擴散。

然相關因應措施之決策經過、各國人士入境措施調整情形、實際影響人數範圍及其相關協處配套措施是否涉有差別對待等情，經調查後，分別針對新冠肺炎訂定之相關法令措施、成立疫情指揮中心後實施入境管制措施依據及分工狀況進行檢視。

ET快訊
女歌手痛訴「2個字主持人」性騷！　後台休息室遭突襲抱腰
11歲女童持木棍、石頭砸2幼童　背後原因曝光
foodpanda、Uber Eats誰申訴案件最多？　這家
快訊／因應立百病毒　蔡英文指示賴清德、陳建仁超前部署
藏妻24年才結婚　劉德華罕見揭密「不辦婚禮理由」：太難了
快訊／殷琦生了！　曬照宣布：家庭新成員報到

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

AIT賀年影片展台美友誼　片尾藏「愛心」彩蛋向台灣表達感恩

北市11歲女童持木棍砸2幼童　社會局急追蹤⋯背後原因曝光！

「小明」境管差別待遇　蘇貞昌：盡量做到圓滿

快訊／蔡英文宣布與美國新政府合作　保持經貿戰略對話

全文／蔡英文國安會議聚焦美中台　掌握「立百病毒」超前部署

快訊／「立百病毒」出現　蔡英文指示賴清德、陳建仁超前部署

快訊／蔡英文：兩岸和平關鍵在中國手上　對台文攻武嚇無助雙方

政治力篩選言論、編155億圖利財團　李貴敏呼應趙少康：NCC是該廢了

春節防疫不鬆懈　內政部：全力落實居家檢疫措施

雲端最前線／牛年圍爐好菜上桌！年夜飯「熱量排行榜」要注意

是幫觸診！80歲刀療師反擊艾瑪　現場套套跟潤滑液：自己治療用

王仁甫.季芹相愛受阻「因外力被迫拆散」　遭孫德榮監禁...他仍苦追求：不能放棄！

成勛「一天吃胖5公斤」早餐四人份　撐到烤肉烤一半..睡著了！

日月潭知名菜包對女客人開黃腔 老闆遭控訴...澄清：自己是老實人

女友求婚！全身藏滿驚喜機關 他點燃紙出現隱藏文字：我願意

衛生紙包30萬婚戒...老公當垃圾丟 佛心清潔隊員忍嘔2小時奇蹟找回

徐譽庭下令全劇組「不准跟吳慷仁講話」　他殺青淚崩「很孤立，打擊滿大的...」

南投過年辦發呆大賽「努力放空」 1hr心律最低奪冠！現賺8888元

翁桑輸雞？把翁立友記者會唱成歌　943字全加速...網讚：這聲明可以

浴室邊條矽力康長黑斑不用換！　「漂白水+餐巾紙」2小物輕鬆除霉

AIT賀年影片展台美友誼　片尾藏「愛心」彩蛋向台灣表達感恩

北市11歲女童持木棍砸2幼童　社會局急追蹤⋯背後原因曝光！

「小明」境管差別待遇　蘇貞昌：盡量做到圓滿

快訊／蔡英文宣布與美國新政府合作　保持經貿戰略對話

全文／蔡英文國安會議聚焦美中台　掌握「立百病毒」超前部署

快訊／「立百病毒」出現　蔡英文指示賴清德、陳建仁超前部署

快訊／蔡英文：兩岸和平關鍵在中國手上　對台文攻武嚇無助雙方

政治力篩選言論、編155億圖利財團　李貴敏呼應趙少康：NCC是該廢了

春節防疫不鬆懈　內政部：全力落實居家檢疫措施

雲端最前線／牛年圍爐好菜上桌！年夜飯「熱量排行榜」要注意

Hyundai終止與蘋果合作開發電動車談判　見光死還是殺出程咬金？

AIT賀年影片展台美友誼　片尾藏「愛心」彩蛋向台灣表達感恩

爸媽發射加農炮揭曉寶寶性別　「炮管瞬間爆炸」好友被射中身亡！

希澈重大車禍　始源每天來為他祈禱：告訴我一定能再走路！

2021牛轉乾坤！從貼春聯到守歲　必看「除夕開運6招」別錯過

傳播妹也需要尊重！她陪聊天慘遭「摸不停」　男友拔刀色男嚇破膽

PER6IX正妹隊長無視婁峻碩　大膽曝「愛慕對象」...全場一聽崩潰尖叫

妙齡女「落下頦」...母帶她找密醫推拿　喝下青草茶癱軟險遭性侵

女歌手痛訴「2個字主持人」性騷！　後台休息室遭突襲抱腰

年終獎金不滿意帶動轉職潮？　人力銀行：求職點擊數激增15%

政治熱門新聞

LIVE／ 國安沒有假期　蔡英文上午11：40出面發表談話

趙少康突回國民黨打亂市長布局　挺韓後援會「動得厲害」

全文／蔡英文召開國安會議　超前部署立百病毒

黃暐瀚揭「趙江韓」2024盤算：就是在談總統

蔬菜垃圾山嚇壞網　北農曝光真相

趙少康Clubhouse大聊兩岸：蔡英文做5年　如果可以為什麼不獨立

蔡英文「政績看板」全國各地陸續亮相！

趙少康角逐2024總統要爭取這4個人支持　國民黨說話了

快訊／「立百病毒」出現　蔡英文指示賴清德、陳建仁超前部署

11歲女童持木棍砸2幼童　社會局急追原因

韓粉痛批側翼護航雞排妹　把翁立友當韓國瑜打

陳奕齊：趙少康「政治殘餘」扯台灣後腿

藍營議員開砲趙少康：說越多破綻越多

趙少康劍指2024大選　邱毅評「沉不住氣」：玩砸一盤好棋

更多熱門

相關新聞

澳門今起預約接種疫苗 特首賀一誠挽袖率官員先施打

澳門今起預約接種疫苗 特首賀一誠挽袖率官員先施打

澳門今（9）日開放民眾預約施打新冠肺炎疫苗，預計22日第一波民眾將可正式接種疫苗。澳門特首賀一誠於啟動儀式中，率先挽起衣袖與主要特區官員一同接種由大陸國藥集團生產的新冠病毒滅活疫苗。此外，澳門特區政府也公布第一波施打名單，包括前線抗疫人員、高風險暴露民眾及需要前往流行疫區的人士。

全文／蔡英文召開國安會議　超前部署立百病毒

全文／蔡英文召開國安會議　超前部署立百病毒

世衛：在武漢華南海鮮市場找到重要線索

世衛：在武漢華南海鮮市場找到重要線索

伊朗神職人員：打新冠疫苗會變同性戀

伊朗神職人員：打新冠疫苗會變同性戀

春節防疫不鬆懈　內政部：全力落實居家檢疫措施

春節防疫不鬆懈　內政部：全力落實居家檢疫措施

關鍵字：

行政院蘇貞昌新冠肺炎陸配

讀者迴響

熱門新聞

天母5富少集體性侵女神　賠80萬免關

即／11歲女童公園隨機犯案　舉石砸幼童頭

即／2分2震！5.7強震警報沒響

路路「錯是他卻是我害怕」揭幼稚園慘遭遇

全劇組遭下令「不准和吳慷仁說話」

東部凌晨2起地震　規模5.5、5.7

「人類將面臨2災難」他預言！比新冠死更多人

家長注意！YouTube惡意影片爆「入侵吃播」

貪財啦！　4星座彩券偏財運爆棚

角頭設局！天道盟蝗蟲兄弟遭步槍掃射慘死

露點教做菜！巨乳YouTuber「薄紗無罩」爆紅遭檢舉

樓上辣房客「半夜借體重計」爆紅　本尊身分曝光發文了

翁立友又被控性騷擾！

起範「為了守護SJ拒上綜藝」　原因曝光引讚嘆

女神媽不顧女兒崩潰　同意「天母5富少」集體性侵賠錢免關

更多

最夯影音

更多
是幫觸診！80歲刀療師反擊艾瑪　現場套套跟潤滑液：自己治療用

是幫觸診！80歲刀療師反擊艾瑪　現場套套跟潤滑液：自己治療用
王仁甫.季芹相愛受阻「因外力被迫拆散」　遭孫德榮監禁...他仍苦追求：不能放棄！

王仁甫.季芹相愛受阻「因外力被迫拆散」　遭孫德榮監禁...他仍苦追求：不能放棄！

成勛「一天吃胖5公斤」早餐四人份　撐到烤肉烤一半..睡著了！

成勛「一天吃胖5公斤」早餐四人份　撐到烤肉烤一半..睡著了！

日月潭知名菜包對女客人開黃腔 老闆遭控訴...澄清：自己是老實人

日月潭知名菜包對女客人開黃腔 老闆遭控訴...澄清：自己是老實人

女友求婚！全身藏滿驚喜機關 他點燃紙出現隱藏文字：我願意

女友求婚！全身藏滿驚喜機關 他點燃紙出現隱藏文字：我願意

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面