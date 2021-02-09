「小明」境管差別待遇　蘇貞昌：盡量做到圓滿

▲蘇貞昌、林佳龍視察高速公路局交控中心。（圖／記者陳煥丞攝）

記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情肆虐全球，疫情指揮中心去年一度針對俗稱「小明」的「國人與陸配親生子女」、「陸配前段婚姻子女」，及俗稱「小紅」的「陸籍新婚配偶」，限制其入境回台。針對監院促請政院依聯合國指引、兩公約及兒童人權公約等進行檢討，院長蘇貞昌說，疫情變化快速，基於保護2300萬國人的安全，當然一定要有相關的作為，「不過我們隨著疫情變化，也都隨時檢討調整，我們都盡量能做到圓滿」。

監委葉大華指出，2020年6至8月間，有民眾就政府於新冠肺炎疫情期間，針對「國人與中國籍配偶親生之子女」、「中國籍配偶前段婚姻之子女」（俗稱「小明」）及「中國籍新婚配偶」（俗稱「小紅」）限制及延緩其入境回台，使其滯留於大陸事宜，期能研議因應措施，以維護其等權益，共計44人次相繼至監院陳情。

報告指出，疫情爆發迄今已逾1年，本案「小明」類型多元，目前可掌握之人數約為4681人，影響最鉅之群體應為大約2539名18歲以下長期在台生活、就學，前往大陸探親後受疫情影響而無法入境之陸籍配偶子女（尚未取得我國籍）。

報告指出，為促使日後防疫決策在人權考量上更臻完備周妥，決議請行政院依聯合國指引、兩公約及兒童人權公約等相關規範，分別督同所屬確實檢討改進，以增益我國政府人權保護形象。

監委葉大華、蕭自佑表示，我國政府於新冠肺炎疫情期間，分別對小明與小紅優先實施之境管措施，鑒於新冠肺炎是源自大陸傳播的全球新興急性傳染病，在大陸疫情資訊有限且有低報感染人數可能情況下，考量我國公共利益、整體國家安全、人流移動存在之染疫風險、防疫量能等因素，依特別條例第7條規定，對兩岸人員往來採取較高密度管理措施，以避免國內疫情擴散。

然相關因應措施之決策經過、各國人士入境措施調整情形、實際影響人數範圍及其相關協處配套措施是否涉有差別對待等情，經調查後，分別針對新冠肺炎訂定之相關法令措施、成立疫情指揮中心後實施入境管制措施依據及分工狀況進行檢視。