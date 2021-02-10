蘇貞昌驚爆二度會面蔡英文「反萊豬」　行政院回應了

▲總統蔡英文、行政院長蘇貞昌。（圖／記者屠惠剛攝）

記者徐政璿／台北報導

蔡政府宣布萊豬開放後，引來食安疑慮，外傳行政院長蘇貞昌曾兩度向總統蔡英文表示「反萊豬」立場。對此，行政院秘書長李孟諺10日晚間回應，蘇貞昌立場始終與蔡英文一致，媒體報導充滿臆測，內容不實。

蔡英文去年8月28日於總統府召開記者會，突宣布開放萊豬進口。為了替政策辯護，行政院前發言人丁怡銘曾誤指冠軍牛肉麵店使用萊牛，隨後請辭下台。今有媒體報導，事實上，早在去年初，蘇貞昌與蔡英文會面時便試著踩煞車，8月蔡再找蘇談，蘇仍表達疑慮反對，眼見開放萊豬成定局，蘇系幕僚甚至一度建議蘇乾脆請辭走人。

對於此傳聞，李孟諺表示，蘇貞昌對於調整豬肉進口的政策，立場與蔡英文始終一致，那就是為了讓台灣經濟能夠繼續走出去，必須接受以國際標準開放肉品進口，尤其是全世界已經有100多個國家，包括鄰近的日韓以及CPTPP會員國等均已開放萊豬進口，台灣是一個經濟仰賴外貿甚重的國家，進口政策不能自訂規則，拒絕接受國際標準。

李孟諺強調，自2019年蘇貞昌院長組閣以來，行政團隊在經濟、防疫等成績都有目共睹，得到世界各國的肯定，不僅深獲總統信任，行政團隊也逐步在落實蔡總統的各項政見，希望相關媒體在報導前應善盡查證之責，避免以訛傳訛。