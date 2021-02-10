青年回鄉推「猛男農夫」茂谷柑！成總統欽點伴手禮　林佳龍讚勵志

▲青年推出的農產品成為總統欽點伴手禮。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

記者李宜秦／台北報導

年輕族群為了賺錢，多會離鄉背井北上打拼，不過目前有越來越多年輕人願意回鄉打拼，交通部長林佳龍分享，6年前，詹凱麟與秦子媛夫婦放棄台北科技產業，回到家鄉東勢傳承父母的柑橘事業，推出「猛男農夫」品牌，如今成為總統欽點的伴手禮。

林佳龍表示，日前跟東勢青農訂了「猛男農夫」的茂谷柑，近日寄到辦公室，才剛吃了一顆，下午陪同蔡英文總統視察台北港，又看到總統送給邊境檢疫同仁「猛男農夫」的椪柑，真是又驚又喜。

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林佳龍表示，6年前，詹凱麟與秦子媛夫婦放棄台北科技產業，回到家鄉東勢傳承父母的柑橘事業，參加我當台中市長時推出的「青年加農，賢拜傳承」計畫，向前輩農友學習，也申請補助購置營運設備。

▲▼林佳龍推薦青年回鄉推出的農產品。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

他說，很高興他們不但「加農」，而且「留農」，更進一步打造「猛男農夫」這個討喜的品牌，培養出一群死忠的消費者，如今還成為總統欽點的伴手禮。

林佳龍表示，很高興當初的政策，成功陪伴青年走過創業初期最艱辛的時刻，孵育品牌本來就需要長時間投注大量心力，因此雖然花開得比較晚，但我相信只要有正確的政策與方向，終會迎來開花結果。