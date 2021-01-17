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「日夜溫差大」茂谷柑甜度更高　被列最佳保健水果：富含類黃酮素

▲▼茂谷柑,柑橘,大吉大利,開工團拜,大桔大利,桔橙。（圖／記者李毓康攝）

▲農糧署表示，本年茂谷柑成熟期適逢低溫，轉色更明顯完整、且糖度提升。（圖／記者李毓康攝）

記者許展溢／台北報導

台灣茂谷柑皮薄，成熟時呈亮紅橘色，洋溢喜氣，且外型光滑圓潤象徵全家團圓圓滿，為柑橘類之極品，也是春節應景重要水果，農糧署今（17日）表示，本年成熟期適逢低溫有助於茂谷柑轉色、日夜溫差大助使柑果甜度高，去年出口量更達1536公噸。

農糧署說明，國內茂谷柑主要種植於台中市、雲林縣、嘉義縣及新竹縣等，在最適合的氣候風土條件下搭配農友精湛的栽培技術，所生產的優質茂谷柑，果形亮麗艷橘色，果肉纖維細緻、汁多味甜。近年透過技術服務團，輔導農民提升栽培管理技術，搭配推動產銷履歷制度，生產高品質、安全果品，本年成熟期適逢低溫，轉色更明顯完整、且糖度提升，風味更佳，加上茂谷柑營養價值高，皮薄，果肉甜美多汁，耐貯藏，可供年節祭拜及家中新年吉祥擺飾。

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▲▼茂谷柑 。（圖／台南區農業改良場提供）

▲茂谷柑主要種植於台中市、雲林縣、嘉義縣及新竹縣。（圖／台南區農業改良場提供）

農糧署指出，茂谷柑為過年最時尚伴手禮，為將國產優質茂谷柑推薦國人選購食用，已擬妥包括國軍副食、監所團膳、學童午餐、企業團購，台北希望廣場假日展售活動等多項行銷措施。為拓展外銷已透過試驗改良場所及大專院校等專家學者成立技術服務團，輔導外銷供果園提升栽培管理技術，並媒合外銷業者契作外銷。近3年（107-109)茂谷柑出口量逐年成長，分別為766公噸、1080公噸及1536公噸公噸，主要銷往大陸、香港、加拿大等市場，在國際市場逐漸受到青睞，銷量持續穩定成長。

農糧署最後強調，茂谷柑營養豐富，富含維生素A、B、C、礦物質、膳食纖維及有機酸等，更富含類黃酮素，為最佳之養生保健水果，目前正值產期。

▲▼台灣茂谷柑。（圖／農糧署提供）

▲農糧署表示，茂谷柑是春節應景重要水果，相當喜氣。（圖／農糧署提供）

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