寒流低溫淬煉鮮甜茂谷柑　農糧署推國內外同步展銷

▲臺灣茂谷柑皮薄，成熟時呈亮紅橘色，洋溢喜氣，且外型光滑圓潤象 徵全家團圓圓滿，為柑橘類之極品，亦是春節應景重要水果。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

臺灣茂谷柑為亮紅橘色、外型光滑圓潤堪稱柑橘類極品，今年成熟期適逢低溫有助於茂谷柑轉色、日夜溫差大助使柑果甜度高，品質更甚以往，農糧署與立委劉建國委今(18)日在嘉東合作農場辦理茂谷柑外銷記者會，透過拓展外銷將臺灣優質安全茂谷柑送達世界各地。

農糧署說明，茂谷柑為國內鄉親過年最常見伴手禮，已擬妥包括國軍副食、監所團膳、學童午餐、企業團購與臺北希望廣場假日展售活動等多項行銷措施。今年茂谷柑量質穩定是拓展外銷好時機，為拓展外銷已透過試驗改良場所及大專院校等專家學者成立技術服務團，輔導外銷供果園提升栽培管理技術，並媒合外銷業者契作外銷。

▲行政院農委會主委陳吉仲在嘉東合作農場今(18)日辦理茂谷柑外銷記者會，透過拓展外銷將臺灣優質安全茂谷柑送達世界各地。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

國內茂谷柑主要種植於臺中市、雲林縣、嘉義縣及新竹縣等，在氣候風土條件優勢下與果農精湛的栽培技術，所產的茂谷柑果肉纖維細緻、汁多味甜。近年農糧署透過技術服務團，輔導農民提升栽培管理技術，搭配推動產銷履歷制度，加上茂谷柑營養價值高，果肉甜美多汁，耐貯藏， 可供年節祭拜及家中新年吉祥擺飾。

▲農糧署為拓展外銷已透過試驗改良場所及大專院校等專家學者成立技術服務團，輔導外銷供果園提升栽培管理技術，並媒合外銷業者契作外銷。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

近三年茂谷柑出口量逐年成長，分別為 766 公噸、1,080 公噸及 1,536 公噸公噸，主要銷往中國大陸、香港、 加拿大等市場，在國際市場逐漸受到青睞，銷量持續穩定成長；農糧署呼籲，茂谷柑富含維生素 A、B、C、礦物質、膳食纖維及有機酸等，更富含 有類黃酮素，為最佳之養生保健水果，目前正值產期，品質優良，營養豐富，請消費者多多選購。

▲國內茂谷柑主要種植於臺中市、雲林縣、嘉義縣及新竹縣等，在氣候風土條件優勢下與果農精湛的栽培技術，所產的茂谷柑果肉纖維細緻、汁多味甜。（圖／記者蔡佩旻翻攝）







►綠茶籽精華80ml＋綠茶籽保濕調理液200ml





►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►「站那個死人樣」脊椎側彎少女遭音樂師趕出教室 還被酸公主病

►獨／雲林女師當眾罵國三女「死魚」！趕出教室踢群組害罹焦慮症

►雲林違法「削山」近5個足球場大 緊鄰八色鳥棲地200公尺

►獨／台塑六輕AN廠傳丙烯睛外洩！5人受傷 環保局檢測結果出爐