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台電子產業往陸靠攏　林祖嘉警示「雞蛋別放同一籃」

▲▼中國國民黨智庫、「國家政策研究基金會」「COVID－19對台灣經濟衝擊」記者會、前「國發會主委」林祖嘉 。（圖／翻攝 中評社）

▲「COVID－19對台灣經濟衝擊」記者會。（圖／翻攝 中評社）

文／中評社

後疫情時代台灣經濟如何？前「國發會主委」林祖嘉指出，光是台灣高度倚賴出口到大陸，去年8月份初出口佔比46.4%最高。其中，去年電子產品出口已佔總出口56.7%，假設其他產業不行，電子產業萬一有狀況，「台灣就會很慘，雞蛋千萬擺在同一個籃子裡。」

中國國民黨智庫、「國家政策研究基金會」昨9日舉行「COVID－19對台灣經濟衝擊」記者會。前「國發會主委」林祖嘉指出，台灣電子產品主要賣到中國大陸，經過加工以後再賣出去，這是兩岸電子產業結構。去年台灣對大陸出口成長14.6%，而台灣去年出口比例大陸市場佔43.9%，尤其去年8月份46.4%最高，「台灣電子產業分布集中往大陸靠攏。」

記者會由林祖嘉主持，與會者者包括國民黨立委曾銘宗、陳玉珍，旅行公會總會名譽理事長姚大光，產業暨新創研究中心召集人簡榮宗，台灣省商會顧問戴肇洋，共同檢討疫情對經濟及各產業的影響。

▲▼中國國民黨智庫、「國家政策研究基金會」「COVID－19對台灣經濟衝擊」記者會、前「國發會主委」林祖嘉 。（圖／翻攝 中評社）

▲前「國發會主委」林祖嘉 。（圖／翻攝 中評社） 

林祖嘉表示，去年全球因疫情經濟受重大影響，今年經濟看似有反彈跡象，且有疫苗，但看起來施打速度比預期還慢，尤其台灣取得疫苗速度相對特別慢，經濟衝擊可能會持續下去，今年底之前可能邊境都沒有辦法開放，某些產業可能會受到很大的衝擊，例如旅行業國際觀光這一塊等，對這些可能受創的產業，政府可能要加速超前部署。

他指出，總體經濟方面，主計處估計去年的經濟成長率（GDP）是2.98%，預估今年可能會到3.83%，這預估不會太意外，因為主計處預估美國GDP可能會到6.4%至6.6%，中國大陸GDP可能回到8%；全球去年的GDP大概是負4%，今年可能會回到5.5%，也就是全球經濟都預估成長下，台灣的GDP回4%應該也不意外。

林祖嘉認為，今年因為疫情尚未穩定控制，因此還有很多不確定的因素，例如去年全球出口掉了9%，WTO估計今年的出口成長率可能是從負3%到3%都有可能，所以變化因素還是蠻大的，大家應戒慎恐懼。

他說，另外一個更嚴重的問題是，台灣產業發展看起來情況還不錯，但不同產業差距很大。去年GDP到了2.8%，最主要是因出口成長4%，消費卻掉了2%，出口成長4%主要集中在電子產業。

▲高盛認為，亞洲的出口下滑態勢已經從谷底逐漸回溫。（圖／路透）

▲林祖嘉分析，台灣電子產業已經分布集中往大陸靠攏。（示意圖／路透）

林祖嘉表示，台灣電子產業去年出口成長率是19.7%非常好，可是其他的傳統產業包括鋼鐵、石化、紡織等，總出口成長是負7%，也就是台灣形成一個非常標準的k型的成長，就一方面成長很快，另外一方面掉得很嚴重，所以產業的這種不平均會越來越惡化。

林祖嘉分析，「去年電子產品出口已佔總出口56.7%，如果其他產業不行，電子產業萬一又出什麼狀況的話，台灣就會很慘，所以才會強調不能把所有的雞蛋擺在同一個籃子裡面。」但是目前經濟發展的狀況，就是讓台灣朝這個方向去走。

林祖嘉指出，在區域狀況也是一樣，台灣電子產品主要賣到中國大陸，經過加工以後再出去，這是兩岸電子產業結構，所以去年台灣對大陸出口成長14.6%，對美國成長9.3%，其他大概都是負的。而台灣去年出口比例大陸市場佔43.9%，尤其去年8月份46.4%最高，表示台灣電子產業分布集中往大陸靠攏，對台灣長期發展，經濟安全其實問題蠻大的，政府在產業結構上可能要非常的小心。

他說，台灣服務業發展，去年2至4月其實狀況蠻嚴重，6月以後情況比較好，大家開始有消費，甚至出現報復性消費，所以全年的民眾對內需求大概成長了2.5%，可是外國人到台灣消費這一塊就掉了90%，外人在台消費金額若以2019年來算，大概是150億美元（換算約4000多億台幣），這塊消費金額全部不見。

他表示，台灣的三倍券不過520億（單位：新台幣，同下），外人消費就掉了4000億，所以如果把外國人跟台灣人消費相加來看，去年前三季台灣內部消費是掉了百分之二點多，所以其實台灣內部的消費很慘，特別是國際觀光旅館、旅行業、國際航空現在都非常慘；另外還有新創產業，很多都要國際接軌，但目前邊境不能解封，所以外國的產創業不論是到台灣，或是台灣的新創人士要出海拓展，都沒辦法。

林祖嘉認為，這些問題到今年6月底前都不可能解決，因此蔡政府如果未來要做超前部署的話，有必要早點考慮實施疏困3.0，在不同產業、產業結構上應該要更加關注。

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