陸菜市場好文藝！　「建國」退流行、最愛「浩宇」　

▲大陸2020年新生兒「菜市場名」，梓、子、涵等連續三年霸榜。。（圖／pixabay）

記者任以芳／綜合報導

大陸近日發布2020年姓名報告，以往都說「陳林滿天下」，如今大陸百家姓排名也出現變化。另外，大陸2020年新生兒「爆款」名也出爐，梓、子、涵等連續三年霸榜。根據數據統計，廣東人菜市場名最特別多，人們喜歡取名男生是「浩宇」、女生是「一諾」。

▲2020大陸百家姓。（圖／翻攝 大陸公安戶政管理研究中心）

《央視》新聞報導指出，按全大陸戶籍人口數量排名，2020年的「百家姓」與2019年相比變化不大。「王」「李」「張」「劉」「陳」依舊名列前五， 五大姓氏人口總數佔全大陸戶籍總人口的30.8%。另外，新生兒登記姓氏最多的是 「李」 ，共72.6萬人；最少的是 「顧」 ，僅1.7萬人。

報導指出，大陸姓名「歐陽」是第一大複姓，有111.2萬人。 其他常見復姓人數為：「上官」8.8萬人、「皇甫」6.4萬人、「令狐」5.5萬人、「諸葛」4.8萬人、「司徒」4.7萬人、「司馬」2.3萬人、「申屠」1.9萬人、「夏侯」1.1萬人、「賀蘭」1.0萬人、「完顏」0.6萬人、「慕容」0.5萬人、「尉遲」0.4萬人、「長孫」0.3萬人。

▲2020大陸菜市場名調查 。（圖／翻攝 大陸公安戶政管理研究中心）

說到菜市場名字，大陸早期很多男性取名為「建國」、「建華」，女性多選用「英」、「蘭」。上世紀60、70年代，軍、勇、英、麗等更受人們的青睞。到了80年代，追求平靜生活的人們更喜歡偉、磊、靜、麗等名字。

大陸進入90年代，風雅、文藝的名字廣受人們歡迎，「浩宇」「浩然」「欣怡」「梓涵」成為新菜市場名。有網友開玩笑，如果在學校叫一聲「浩然」引發不少人好奇回望，以為叫自己。

另外，大陸2020年出生戶籍登記的新生兒名字，觀察三年數據，「梓」「子」「字」「涵」「欣」「軒」等字連續三年登榜並名列前茅。使用頻率最高的50個字依次為「梓」「子」「宇」「辰」「一」等。

全大陸取名最文藝省份就是廣東，人民特別喜歡取名男孩「浩宇」，女孩「一諾」。另外，2019年在深圳辦理出生登記的人口中，男孩取名為「奕辰」的最多，女孩還是「一諾」，

另外，整體數據來看，佛山全市叫「俊傑」的人最多。2020年新生兒登記，男孩取名為「梓睿」的最多，已連續兩年排行榜首，女孩取名最多的是「梓晴」。