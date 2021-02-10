蔡英文春節兩岸談話　廈大唐永紅：反映台灣安全焦慮

▲廈大台研學者唐永紅。（圖／取自華夏經緯網）

記者陳政錄／北京報導

對於總統蔡英文發表的春節前談話，在涉兩岸方面，廈門大學台灣研究中心副主任唐永紅今（10）日表示，內容反映出台灣「安全的焦慮」。他認為，只有回到「兩岸同屬一個國家」、停止「台獨」分裂活動的定位，兩岸才可能和解對話。

逢農曆年前最後一個上班日，蔡英文9日在總統府內召開國安高層會議，會後就台美關係、兩岸局勢、疫苗取得以及立百病毒因應等四點發表談話。

蔡英文說，疫情受到有效控制的時候，期待兩岸人民會逐漸恢復正常有序的交流；她也提到，過去一年多，對岸軍機艦在台灣周邊海空域頻繁活動，這些動作都不利於印太地區的和平穩定現狀。

▲蔡英文敞廳發表談話，重點提及台美、兩岸、國防內容，強調要與各國合作，維護印太區域的和平穩定。（圖／記者宋良義攝）

對此，唐永紅以陸方觀點分析，近年來，兩岸關係對抗發展特別是軍事對抗不斷升級，台灣社會已經日益感受到安全的威脅；而民進黨在美國大選中押錯寶，導致台灣社會對美國涉台政策的可能變化更是擔心。

所以他認為，蔡英文這次講話特別把「台美關係依然穩定」放在了第一條，並試圖以所謂「台海的和平穩定，已經從兩岸關係的範疇，提升到印太區域，甚至是全球的焦點。我們和相關國家保持密切聯繫」，來安撫台灣民眾對台海安全的焦慮。

唐永紅還說，蔡英文依舊把造成兩岸關係生變的原因歸給大陸。他說，根本原因是民進黨不承認體現一中原則的「九二共識」，企圖在「一中一台」框架下推動兩岸對話，種種行動導致兩岸在民意、政黨、路線、政策、國際場域、軍事領域等層面呈現高度對抗且不斷升級。

唐永紅認為，蔡英文講話中的說法，反映民進黨所作所為，已經造成台灣社會對台灣安全的焦慮。他說，只有回到「兩岸同屬一個國家」、停止「台獨」分裂活動的定位，兩岸才可能和解對話。

不過，總統蔡英文談話內容也強調，兩岸的和平，不是台灣單方面的事情，關鍵的鑰匙也在中國大陸手上，歷史經驗已經證明，對台灣文攻武嚇，對兩岸關係並不會有什麼幫助。

蔡英文重申，面對兩岸關係，台灣一貫的立場，就是遇到壓力不屈服，得到支持不冒進。她呼籲對岸，「只要北京當局有心化解對立，我方也願意在對等尊嚴的原則下，共同促成有意義的對話。」

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