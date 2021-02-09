陸委會「中國大陸情勢報告」　指中共持續政軍施壓嚇台





▲陸委會發表「2020年第4季中國大陸情勢報告」。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／台北報導

總結和展望中國大陸情勢，陸委會9日公布最新版的「2020年第4季中國大陸情勢報告」，在大陸的對台工作方面，報告分析，中共高層持續強調堅持「一中原則」、「反台獨」和「九二共識」等立場，並在蓋亞那事件上，持續對我政軍施壓恫嚇。

陸委會「2020年第4季中國大陸情勢報告」，分別針對內部情勢、對外關係、軍事動態及區域安全、港澳情勢、對台工作等五面向，分析中國大陸情勢。

報告稱，在內部情勢方面，中共總書記習近平於春節前赴貴州調研基層治理，要求加強黨史學習和政治判斷力，中共並持續宣傳要以優異成績迎接建黨百年，強調「習近平法治思想」；經濟方面，中央經濟工作會議部署2021年8項重點工作，以科技創新及擴大內需為核心要務，落實「六穩」及「六保」；社會方面，加強維穩與強化對新經濟的民企管控，要求服從黨的最高意志，另動員疆藏官員與維族人士回應國際關切，否認強迫勞役。

▲陸委會發言人邱垂正、大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／ET資料照）

對外關係上，習近平持續強調堅持多邊主義框架、貿易體制，暗批美脫鉤、斷供、制裁及干涉內政；軍事動態及區域安全上，中共「五中全會」確立「2027年建軍百年奮鬥目標」，大陸2021年軍事訓練聚焦練兵，強調軍官管理以一切向戰為導向。

港澳情勢上，習近平日前視訊聽取港澳特首林鄭月娥、賀一誠述職，強調必須堅持愛國者治港，另港府持續透過「港版國安法」及相關法例，拘捕、檢控異議人士，未來將在政、司法系統推進「愛國者治港」。

對台工作方面，陸委會報告指出，中共高層於政協新年茶話會、中央對台工作會議等場合，持續強調堅持「一中原則」、「反台獨」和「九二共識」。同時，就台美互動、修憲、香港及防疫等議題，批我謀獨，稱研究依法嚴懲「台獨頑固分子」，並公布黨內規章，以強化「反獨促統」工作。

報告進一步表示，中共外事辦主任楊潔篪與美通話時，強調台灣問題是兩國最重要、敏感的核心問題。大陸國台辦、國防部重申不承諾放棄使用武力及「台獨意味戰爭」；另中共施壓蓋亞那終止與我合作設置「台灣辦公室」，並持續對我政軍施壓恫嚇。