反擊「沈默的西方媒體」　陸外交部：有些國家簡直惡狼

▲ 中國外交部副部長秦剛 。（圖／翻攝觀察者報導）

記者任以芳／綜合報導

日前，中方有媒體和官員曾提到輝瑞疫苗致人死亡事件，引起當前歐洲方面有人質疑中國這樣做法是否值得信任，認為是「戰狼外交」的表現？對此，中國外交部副部長秦剛9日表示，中國才是各種虛假訊息受害者，那些抹黑中國的國家，「他們恐怕都不能用『戰狼」來形容，那簡直就是『惡狼」。」

針對「中國媒體誇大輝瑞疫苗致死事件」，秦剛首先澄清，中方媒體關於歐洲疫苗出現問題的報導，不是中方媒體自己編的，而是引用了外媒報道。中國從未散布謠言或者虛假信息。恰恰相反，中國是各種謠言和虛假信息的受害者。

談到外界指控中國搞「戰狼外交」，秦剛回應，「如果我們看一看當前有的國家和有的人對中國進行的毫無根據、毫無底線的抹黑詆毀，他們恐怕都不能用『戰狼」來形容，那簡直就是『惡狼」。」

秦剛表示，同世界任何其他國家一樣，中國外交的首要職責是捍衛自己國家的主權、安全、發展利益，捍衛自己國家的尊嚴。面對針對中國的各種瘋狂攻擊，中國外交官當然要站出來說不，這和一味示強完全是兩碼事。「有人無故無理罵人，還不讓別人還嘴，豈有此理？！

▲輝瑞疫苗（Pfizer）。（圖／路透）

提及全球新冠病毒疫情不樂觀，秦剛說，1月15日，挪威官方機構發佈公告稱，該國發現23例與美國輝瑞公司新冠疫苗相關的老年人死亡病例。中文媒體自然也注意到了這則公告，消息來源均援引的是挪威藥品管理局網站。

秦剛進一步說，國內官方媒體就此進行報導後，在有些西方媒體眼中卻成了「意識形態宣傳」。比如，在1月20日的外交部記者會上，美國有線電視新聞網（CNN）記者就稱，不少人認為這些報導有誇大其詞和誤導之嫌。有人覺得中國官媒這樣的報道似乎是在全球公眾中造成對疫苗的質疑。

秦剛舉例，「當時，發言人華春瑩反問，這種想法本身就反映出對中國根深蒂固的意識形態偏見和對中國非常不公平的待遇。也就是說，西方國家媒體可以隨便報導，而中國媒體就不可以基於事實報導，那是什麼新聞自由？什麼言論自由？中國媒體、中國民眾沒有發表言論的自由嗎？」

最後，秦剛強調，與此同時，對比鮮明的是，對於輝瑞疫苗致死事件，挪威、德國等國相關機構都把重點放在死亡者都是有基礎疾病的老年人，西方主流媒體也選擇集體沈默。