春節汰舊換新廢家電回收產值達13億元！環保署提3回收方法

▲環保署建議，購買新家電時，廢家電可交由販賣業者免費逆向回收，省煩惱又方便。（圖／ETtoday資料照）

記者崔至雲／台北報導

農曆春節來臨，汰舊換新購買家電之際，有作好資源回收嗎？環保署提醒民眾，請勿隨意棄置家電，另外也提供廢家電的３種回收方式供民眾參考。環保署呼籲民眾，家中若有報廢家電時，請務必做好妥善的回收，以確保廢家電能進入合法處理體系妥善處理，避免不當拆解造成環境污染。

環保署說明，購買新四機（電視機、電冰箱、洗衣機及冷暖氣機）時，將廢四機交由販賣業者免費逆向回收，省煩惱真方便，不造成環境污染；未購買新四機時，可撥打環保署資源回收專線0800-085717或上資源回收網，詢問或查詢回收機構聯絡資訊。

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另外，也可與當地清潔隊聯繫約定時間、地點，並將廢家電於約定時間自行搬至約定地點放妥。請注意不要妨礙交通安全，及避免污染環境。

環保署表示，廢家電經妥善回收處理，除了可以減少碳排放及資源的消耗，其再生料還能創造出龐大的市場經濟價值。經統計109年全國廢家電（廢電視機、電冰箱、洗衣機、冷暖氣機及電風扇）回收量達336萬餘台，約12萬公噸，回收可再利用物質例如銅、鐵、鋁、玻璃、塑膠等超過10萬公噸，產值約新台幣13億元。

環保署說，在延伸生產者責任與永續物質管理的概念下，回收廢家電可以成為城市裡的礦脈，達到「資源回收再利用」的目的及「零廢棄」的目標，並為節能減碳盡心力。

