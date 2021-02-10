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台南市一分局義警中隊長王正坤醫師　 慰問一分局員警贈春節加菜金

▲台南市警一分局義警第一中隊長王正坤醫師等人，拜訪一分局長方國璽，致贈春節加菜金慰勞員警與義警辛勞。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警一分局義警第一中隊長王正坤醫師等人，拜訪一分局致贈春節加菜金，慰勞員警與義警辛勞。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

春節假期將至，台南市警一分局義警第一中隊長王正坤醫師率領幹部，於10日上午拜訪一分局長方國璽，慰問員警過年期間執勤辛勞，並致贈春節加菜金慰勞員警與義警辛勞。

▲台南市警一分局義警第一中隊長王正坤醫師等人，拜訪一分局長方國璽，致贈春節加菜金慰勞員警與義警辛勞。（圖／記者林悅翻攝，下同）

王正坤醫師指出，義警是民間重要力量，協助地方治安、交通等業務，義警與民防、志工、守望相助隊、警友等合稱「民防五力」，這些民間力量的協勤，可以讓警力有更高效率的安排與運用，共同守護民眾安全。

台南市東區人口稠密，由台南市警一分局維護治安，轄區內有德高、文化、東門、東寧、莊敬、後甲、府東等7個派出所，今年的加強重要節日安全維護工作三大主軸為「治安平穩、交通順暢、民眾安心」，這份與民眾安全息息相關的任務，需要警察與義警等民間力量一起來協勤。

▲台南市警一分局義警第一中隊長王正坤醫師等人，拜訪一分局長方國璽，致贈春節加菜金慰勞員警與義警辛勞。（圖／記者林悅翻攝，下同）

王正坤醫師表示，警察是良心事業，默默奉獻，每位員警多付出的心力，無法轉化成更多的薪資，工作中還要面對很多風險，但是每位員警仍然秉持熱誠與愛心來保護民眾的安全，讓台灣民眾享有幸福生活。為了感謝員警與義警兄弟協勤的辛勞，特別致贈春節加菜金給這些堅守崗位的人，祝福執勤人員新年快樂，感謝警察們對於民眾的全心付出。

▲台南市警一分局義警第一中隊長王正坤醫師等人，拜訪一分局長方國璽，致贈春節加菜金慰勞員警與義警辛勞。（圖／記者林悅翻攝，下同）

一分局指出，擔任一分局義警第一中隊長的王正坤醫師，平日熱心公益，樂善好施，全力支持警方維護治安。王正坤醫師曾任台南市醫師公會理事長，現任藝群醫學美容集團董事長，於全國有7家藝群診所與1家Dr.藝群保養品公司，長期投入社會關懷與照顧弱勢，善心義行受到肯定。

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