春節假期首日視察不停歇　蔡英文感謝交通警政國軍堅守崗位護家園

▲總統蔡英文前往高速公路局交通控制中心慰勉工作同仁。（圖／總統府提供）



記者林銘翰／新北報導

春節連續假期的第一天，總統蔡英文10日展開一連串的慰問行程，先後至高速公路局交通控制中心、內政部警政署國道公路警察局、空軍作戰指揮部進行慰勉，並且送上加菜金。昨日宣示國安沒有假期的蔡英文也向國軍致意，表示感謝國軍堅守崗位、守護國家安全的奉獻與努力。

蔡英文10日上午在交通部長林佳龍的陪同下，前往位於新北市泰山區的高速公路局交通控制中心慰勉工作同仁，並聽取高公局局長趙興華簡報110年春節連假交通疏導情形，她感謝交通同仁的努力，讓用路人可以有一個安心的新春之旅。

▲總統蔡英文。（圖／總統府提供）



蔡英文說，今天是春節假期的第一天，每年放年假的時候，民眾非常關心的除了天氣，就是交通路況，她知道從昨天起就是挑戰的開始，因為這段時間最忙碌的，除了國家安全團隊之外，交通團隊也相當忙碌。

蔡英文表示，從高公局的簡報可以看到「高速公路1968」App改版，讓民眾使用上更方便，還有很多國道疏運規劃，以及國道服務區的防疫措施。高公局為了這次年假，做了很多的努力與準備，且今年因為疫情，再加上氣象預報春節降雨機率高，預估國道部分路段比較容易發生壅塞，這7天假期，在交通疏導以及維護行車秩序上，更需要高公局同仁多多費心。

蔡英文認為，在有限的國道容量上，要滿足國人通行的需求，是每一年最大的挑戰，「我們做好了準備、也要全力以赴」，她要再次感謝所有同仁堅守崗位以及為國人用心投入。

▲蔡英文前往內政部警政署國道公路警察局慰勉。（圖／統統府提供）



隨後，蔡英文也在內政部長徐國勇、警政署長陳家欽等人的陪同下，前往位於新北市泰山區的內政部警政署國道公路警察局，感謝警察同仁在春節期間繼續守護治安，也致贈了加菜金表示慰勉，由公警局局長楊春鈞代表接受。

為感謝國軍在春節期間護衛國土，蔡英文也在警政行程結束後，由國安會秘書長顧立雄、國防部長嚴德發、參謀總長黃曙光、空軍司令熊厚基、國安會副秘書長陳文政等人陪同，前往位於台北市大安區的空軍作戰指揮部，慰勉國軍弟兄姐妹並致贈加菜金，感謝國軍守護國家安全的奉獻與努力。

▼蔡英文致贈加菜金。（圖／統統府提供）



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