過年包紅包「8地雷」曝光！　只送紅包袋恐觸人霉頭

▲春節過年紅包該怎麼包，其實暗藏許多眉角。（圖／記者曾筠淇攝）

實習記者閔文昱／綜合報導

過年到了，已出社會工作賺錢的民眾，不能免俗的要包個紅包給長輩、晚輩等，不過像是紅包的金額、紅包袋要不要封起來等，在傳統習俗上可是有不少忌諱，以下就為你整理包紅包時的8大禁忌，才不會在大過年時踩雷。

1.包紅包記得要用新鈔

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春節過年用新鈔有「一元復始，萬象更新」的意象，使用「舊」會使人感覺喜氣、財氣已過或減弱了。

2.不可以拿重複使用、過期的紅包袋

過年象徵除舊佈新，因此為了有全新的開始，除了用新鈔外，紅包袋包裝也必須要用新的，也要注意紅包袋上是否有過期的生肖、年份等相關資訊。

另外，紅包袋不能夠將封口貼死，封住封口就代表「最後一次」，多用於喪禮白包，不適合用在新年紅包上。

▲紅包不能「封口」，要讓財氣得以流通，否則財氣就被封掉了。（圖／取自免費圖庫pixabay）

3. 包給長輩、父母的紅包不能比去年少

一般來說，給父母、長輩的紅包金額最好年年微增加，不僅是基於禮貌的關係，也可以讓他們多放心一些，表示在工作上一直有穩定的進步。另外也可以表達祝福與敬重之意，建議可以每年都紀錄一下紅包的金額，但前提還是要量力而為，別因為包紅包造成太大的負擔，平常的陪伴還是遠比一年一次的紅包重要許多。

4.給晚輩的紅包一視同仁，不要偏心

過年時應該都要開開心心的，千萬別因為給了不同的紅包而使晚輩懷疑父母長輩偏心，只愛其他兄弟姐妹不愛我等等的問題，對晚輩一視同仁才不會造成不必要的紛爭。

還有，包給晚輩的紅包不要比長輩還多，算是一種禮貌，即使跟晚輩再好也一樣，以免有出風頭或者不給長輩面子的問題。

5.千萬不要在長輩面前打開紅包

不在現場開紅包除了是傳統禮數外，也可以避免尷尬，只有在結婚登記姓名時，需要核對金額才會打開紅包來檢查，一般來說並不會拿過紅包後就直接打開來看，以免冒犯。

▲在長輩面前看紅包金額是不禮貎的舉止。（圖／記者王麗琴攝）

6.紅包要包雙數才吉利

傳統認為紅包包單數並不吉利，因此應盡量避免尾數3、5等金額，以2、6等為優先，也應該避開4（諧音為死），另外「8」等於發財，所以168（一路發）的數字也很受歡迎，不過數字9因象徵「長長久久」，所以在過年時包紅包也是可以考慮的選項。

但若不包錢只象徵性的送個紅包袋可以嗎？習俗上認為送紅包袋是在觸人霉頭，詛咒對方空空如也。

7.別單手收紅包

單手收東西本來就是不太禮貌的舉止，收紅包更是如此。收紅包時要用雙手接過，同時並送上賀詞，一來是表達對對方的尊重，二來也是避免紅包掉到地上。

8.紅包直式正財、橫式偏財

如果想祝福對方事業、課業順利，可使用直式的紅包袋；如果想祝福對方投資賺大錢、中大獎等偏財運的話，就使用橫式的紅包袋。

以上這些雖然都是傳統迷信的成分居多，但多是為了能討個吉利，不妨就參考看看，體驗一下過節的氣氛，至於該包多少紅包主要還是得依個人能力，不管包多少心意最重要！

▼家人們能夠聚在一起吃飯，才是過年圍爐最重要的意義。（圖／翻攝自pixabay）