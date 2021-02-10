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父親過世請假回老家奔喪　公司冷血以「曠工超過3日」開除

▲喪禮（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）.

▲陸男因回家奔喪遭到開除。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者楊庭蒝／綜合報導

大陸上海一名陸姓男子因為父親過世，所以向主管請假回家奔喪，沒想到送完父親最後一程後，公司卻以公司考勤規定，累計曠工三天以上屬於嚴重違反制度和勞動紀律的行為為由，將陸男給辭退。雙方一狀告上法院，最後陸男獲賠約7.5萬人民幣（約台幣32萬元）。

綜合陸媒報導，陸男在2020年1月6日以照顧生病父親為由，向主管提交1月6日至1月13日的假單後，就回到老家，結果1月7日陸男因為公司未准假而啟程返回，不料路途中父親突然發出噩耗離開人世，於是陸男又再次回家處理父親接下來的喪禮。

陸男處理完喪事後，在1月14日回到上海，並於15日繼續開始上班。其公司在1月31日向陸男提出《解除勞動合同通知書》，內容寫道，未經審批同意的情況下，自1月6日起即擅自離職回安徽老家，直至1月15日才回到工作崗位，按照公司考勤管理規定應視為曠工。即使扣除3天喪假，曠工天數也已達到累計3天以上（含3天）的標準，是嚴重違反公司規章制度和勞動紀律的行為，公司有權辭退，提前解除勞動合同並依法不予支付經濟補償。

自2020年3月27日起，陸男申請仲裁。仲裁委經審理，裁決公司支付違法解除勞動合同賠償金75269元人民幣。公司不服，提起訴訟，一審法院判定，公司屬罔顧事件背景緣由，嚴苛施行用工管理，顯然不當。

公司不服再次提起上訴，二審法院認為，回老家為父操辦喪事，符合中華民族傳統人倫道德和善良風俗，無可厚非，公司亦應以普通善良人的寬容心、同理心加以對待，用人單位管理權的邊界和行使方式亦應善意、寬容及合理。

綜合上述原因考量，陸男並未達到公司規章制度規定的可解除勞動合同的條件，公司係違法解除，二審維持一審判決，公司應支付陸男違法解除勞動合約賠償金75269元。

 

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