OL「長太美」遇職場霸凌！遭壞心女同事造謠是小三　下場超悽慘

▲OL爆料自己因為長太美被公司開除。（示意圖／翻攝pakutaso）

記者鄭思楠／綜合報導

長得太美慘被公司辭退？河南鄭州一長髮OL上網曝光，自己因為長相太美，慘被公司同仁妒忌孤立，最近更被開除了。原來，她被公司一名女同事到處造謠，說是經理的小三，最後更落得被辭退的下場，而這些不實的指控，讓她感到相當不滿。

張姓女子在鄭州一家公司上班，她說，自己原先就因為美貌被人妒忌，很多人都亂說自己是經理的小三。

張女吐槽說，詆毀自己的那名女員工特別壞，心腸不好，總是對於那些好看點的女生下壞心思，說她們是經理的小三，讓別人無法忍受主動離職。她說，女員工還會私下傳羞辱簡訊給她，「妳和老董偷情的感覺是不是很好吧？妳直接和我說多好啊！我讓給妳，妳們兩個背著我好嗎？不敢回信了？」

對於這名女同事的誇張行徑，張女暴怒決定將此事上報，沒想到，卻被調離部門。她也服從決定，想著自己換部門，能夠有清淨的日子也好。但女同事沒有善罷甘休，竟逼著經理將她開除，而經理也真的照做了。她無法忍受，只能選擇曝光。

對此，張女質疑經理的決定，「為啥辭退我，公司現在都在傳我和你有關係。」但經理只是無奈回應，「這個要問那名女員工，不過，她也已經提離職了。」

此外，公司否認說開除張女是因為太美，真實原因是他們認為張女不服管理，不團結同事，「和什麼小三傳言無關。」

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