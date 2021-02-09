從大陸返台奔喪...採檢回程「順道看牙醫」　彰化阿北挨罰10萬

▲阿北居檢去看牙醫被開罰10萬元。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

新冠疫情嚴峻，彰化1名李姓阿北自大陸返台奔喪，按照疾管局規定到醫院採檢，回程因嘴唇不適順道找熟識的牙醫診所就醫，30分鐘後始再回到隔離處所，違反居家檢疫規定被罰10萬元，阿北認為他看完診後就返家，被罰很無辜，但因他「未主動聯繫」就外出就醫，確實觸法，也向彰化分署繳清罰緩。

彰化分署指出，李阿北因為其居住在臺灣的妹妹往生，依習俗要為妹妹棺木「封釘」，因此以奔喪原因在去(2020)年7月4日自中國大陸入境，並依據「開放部分民眾自費檢驗新冠肺炎申請規定」向彰化縣政府衛生局提出自費檢驗申請。

彰化縣政府通知義務人於同年7月15日上午9時到彰化某醫院急診室採檢。李姓義務人當日是自行騎機車前往醫院進行採檢，採檢程序結束後於當日10時20分離開，依照規定李阿北應立即返回居家隔離地址。但他當時因為嘴唇也不適，因此在回家的路上就因嘴唇不適順道找熟識的牙醫診所就醫，30分鐘後始再回到隔離處所。

事後阿北的健保卡就診紀錄通報，衛生局發現他在檢疫期間有「未主動聯繫」即外出就醫行為，因此就依據傳染病防制法第48條第1項、第58條第1項第2款及新冠肺炎條例第15條第2項規定，認定阿北此舉屬以擅自離開居家檢疫地點，且時間在2小時以內，故在7月20日依據裁罰標準罰了10萬元，並於12月30日送行政執行署彰化分署執行。

▲阿北居檢去看牙醫被開罰10萬元。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

彰化分署在收受前述案件後隨即加強執行，同時也主動與李阿北聯絡，協調他能夠主動繳納。在協調過程中，他對於被罰事實仍覺無辜，認為自己是「自行」到醫院採檢，只是因為在回家的途中順道看牙醫而已，而且看完後即回家，這與一般回到檢疫處所後再出來的情形應有不同，所以不覺得自己應該被罰。他說：如果彰化縣衛生局當日能夠派人陪同他一起就診，那就不會發生這種無辜被罰的事了。最後經彰化分署人員緩的說明及勸繳後，他終於釋懷，並將10萬元的罰鍰全部繳清。

彰化分署也藉由這個案例提醒社會大眾，依據衛生福利部在2020年4月13日所公告的「居家隔離及居家檢疫對象應遵守及注意事項」壹、一、（四）規定，居家隔離民眾如有發燒等其他身體不適現象而要就醫時，應主動與當地衛生局聯繫，或撥1922，並依指示方式儘速就醫。李阿北應該就是違反了上述規定中的「就醫指示」，因此遭罰了10萬元。

►棉被裹屍案3大巧合讓運將跪地認罪，命案現場此時燈光全滅...

►蜜紅色「大同電鍋」實在太美！10人份3690元→2999元 不煮飯也想買