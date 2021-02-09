上班先點3炷香問好！新人妹入職超傻眼　突被解僱因「神明說不OK」

▲拜拜保平安。（示意圖／記者林世文攝）

記者蔡儀潔／綜合報導

不少公司重大節日會燒香拜拜以保順利，但一名女網友日前被一家超級迷信的公司錄取，某次老闆請乩童來問事，過後她竟然被解僱，原因是「神明認為不OK」，讓她氣得直呼「真的榮登目前人生中最荒謬事件第一名」。

原PO在Dcard上發文，稱當初面試時，就看見許多員工在辦公室焚香拜拜，由於室內沒有任何排氣設備，因此天花板有被熏黑的痕跡；在短短不到半小時的面試中，自己全身被薫得「像跟了一趟媽祖遶境，不知情的會以為我剛進香回來吧！」。

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「沒想到這只是一切荒謬的根源」，原PO入職後得知，原來老闆家中開宮廟，所以對宗教非常講究，不僅在辦公室裡放了神桌，還要求員工上班時，都要點3炷香向神明問好。但她當時認為，老闆言談中沒有露出很迷信的感覺，所以想說雖然虔誠了點，但應該不是不明理的人。

再工作一段時間後，原PO得知老闆還有帶廟裏的乩身在辦公室起乩，此次招募新員工也是因為神明指示需擴編，老闆甚至會將每份履歷放在桌前擲筊，神明同意才會錄用；神明還會指示某員工表現很好，或是需注意某員工言行等。

▲線香。（示意圖，非本文當事人／記者季相儒攝）

曾有員工提出，一直被線香燻會影響健康，老闆則很自信回應說，用的線香很昂貴，聞了不但不危害健康，還對身體有益，原PO聽完直呼起了雞皮疙瘩。

更扯的是，某天老闆請乩童到辦公室，過了許久，原PO竟收到遭資遣通知，她詢問之下才知道，是「神明說我不OK！然後乩身來公司看過也認為我不OK！」。她傻眼表示，「沒想到被神明認證是有害的！真的榮登目前人生中最荒謬事件第一名」。

貼文發出後，吸引不少網友留言，「妳約他們家神明到勞工局輸贏 給他一點顏色瞧瞧」、「光是資遣的理由就不合法了吧」、「每次看到這種迷信到走火入魔的就覺得很無言」、「偶覺得這個神明的不ok是在保護妳」、「神明在救你，這種奇怪的地方還不快逃」、「可能神明知道你在找新工作喔！哈哈哈」。