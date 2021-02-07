爺爺過世請不了喪假！主管要求「給我正當理由」　他崩潰PO文求救

▲爺爺過世要回家奔喪，請假卻被主管刁難。（示意圖／CFP）



記者黃可昀／綜合報導

親人離世要趕回家處理後事，想不到請喪假卻被主管刁難，對方要求他給一個「正當理由」，讓他實在很崩潰，眼看著周末過完就要回公司上班，主管至今仍遲遲不肯准假，只好向廣大網友們求救。

原PO在PTT表示，苦主是他的一位朋友，對方周六接獲家人來電說爺爺去世了，於是他傍晚打電話給主管說明狀況，並表示自己周一要請喪假，結果主管卻回應，「我知道你要請的是喪假，但你也要給我一個正當理由啊！」接著就要朋友好好想清楚再打電話回報。

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▲主管禁止員工請喪假已違反勞基法。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



朋友左思右想都想不出理由，難道爺爺過世還不足以構成請假原因嗎？如今假期只剩一天，周一就要回公司上班了，沒辦法丟下家人後事不處理，也不敢未經主管准許直接不去公司。原PO聽聞後也很無奈，於是幫忙發文問網友，「這樣該怎麼辦？有沒有請喪假要正當理由的八卦？」

網友回應，「這個跟人事投訴啊，人事不管直接勞工局」、「不然要給他看訃聞或靈堂照片嗎」、「一般來說是要訃聞，但是很多都是要先請回去處理才會有訃聞」、「爺爺是直系親屬，6天有薪假」、「唯一生路大概就是越級往上報，附上說明。」

《勞基法》規定，祖父母喪亡者可以請喪假6天，工資照給，通常公司會要求提供訃聞或可證明的相關資料，這屬於員工權益，主管不得禁止或惡意刁難。