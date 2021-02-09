Clubhouse遭「牆」力壓制　汪文斌：我不了解具體情況

▲中國外交部發言人汪文斌（圖／CFP）

記者楊庭蒝／綜合報導

近日新興社群平台「Clubhouse」全球爆紅，在中國大陸也同樣吸引大批網友使用。不過，8日在網路上陸續有網友反映說，Clubhouse在大陸已經無預警被封鎖，引起國際社會關注。對此，中國外交部發言人汪文斌在9日的例行記者會上表示，「我不了解你提到的具體情況」。

Clubhouse 掀起一波熱潮，在許多名人的加持、使用下，雖然擁有「iOS系統限定使用」、「需要邀請碼」等嚴格限制，使用者人數仍是爆炸式成長。此風潮蔓延到大陸，因「Clubhouse」性質屬於不受監管的語音聊天室，先前就有媒體報導，部分網友利用「Clubhouse」特性避開中國當局的網路審查，在聊天室內暢談敏感話題。

不過在8日就有大陸網友發現，Clubhouse在大陸已經無預警被封鎖，完全無法連線，就連購物網站上的「邀請碼」也全部被下架，疑似遭到大陸官方全面封殺。

路透社記者在9日的中國外交部例行記者會上對汪文斌進行提問，「美國一款語音聊天軟件好像在中國大陸不能使用了。你是否掌握相關情況？」疑似就是暗指近日爆紅的「Clubhouse」。

對此，汪文斌回應，「我不了解你提到的具體情況。作為原則，我想強調的是，中國互聯網是開放的，同時中國政府依法依規管理互聯網。中方捍衛國家主權安全發展利益、反對外部勢力干擾的決心堅定不移。」