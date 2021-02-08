北京開鍘了！　「Clubhouse」爆紅後遭陸網路封鎖

▲Clubhouse 與其他西方國家開發的APP，步入同樣被中共網路封鎖的下場。（圖／翻攝自Clubhouse簡介）

記者陳政錄／北京報導

語音社交媒體「Clubhouse」爆紅後，近日用戶數不斷增加，連中國大陸民眾都透過海外Apple ID帳號下載APP使用，加入聊天，不過隨平台湧現大量關於人權、國家認同、台獨等敏感議題的討論，稍早經《ETtoday新聞雲》記者查證，Clubhouse已於8日晚間遭大陸「網路長城」封鎖，無法使用。

據了解，Clubhouse的討論區只有透過現有會員邀請才能加入，而在大陸各大熱門網購平台，截至7日相關邀請碼出價，已達50元至400元（人民幣，下同約新台幣215至1720元）。目前，在淘寶等大陸網路購物平台上販售的邀請碼，也已經下架。

▲Clubhouse已無法透過大陸網路連接使用，會陷入當機或是出現錯誤連接碼。（圖／截圖自Clubhouse應用程式）

路透指出，在Clubhouse數個中文「俱樂部」裡，有數以千計用戶收聽內容廣泛的語音討論，從新疆拘留營、台灣獨立到香港地區國安法等。

在此之前，雖Clubhouse只開放iOS裝置下載，也未在中國大陸App Store上架，但仍有不少大陸用戶透過海外Apple ID帳號下載使用，加入群聊，也還未遭嚴審網路言論，已封鎖臉書（Facebook）、YouTube、Instagram、Line等APP的大陸「網路長城」封鎖。

但經《ETtoday新聞雲》記者測試，Clubhouse已於8日晚間7時許，遭到大陸網路監管封鎖，用戶若使用大陸當地網路，連結上APP，畫面會跳出錯誤訊息，無法連接，且若用戶使用大陸手機門號註冊，即使「翻牆（VPN）」後，也無法收到登入認證碼，引起大陸網友一片哀嚎。

記者繼續實際操作，目前連接大陸當地網路，進入Clubhouse應用程式後，會出現無限載入的畫面，或是錯誤連接碼，但或許是「封鎖」剛剛開始，還未完全鋪開，多次反覆進入曾偶爾發生「成功載入」的情況，另有網友反應，他已經進入收聽、討論的房間，還沒有被中斷。

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