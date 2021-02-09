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雪崩撲來10秒吞噬4人！活埋瞬間曝光　他「露一顆頭」掙扎逃生

▲▼猶他州雪崩驚險畫面曝光。（圖／翻攝自Facebook／Miles Penrose）

▲猶他州雪崩驚險畫面曝光。（圖／翻攝自Facebook／Miles Penrose）

記者葉睿涵／綜合報導

美國猶他州奧克利（Oakley）小鎮最近發生雪崩，差點將5名在雪地騎乘的滑雪客活埋。這幾名男子拍攝到的驚險畫面讓人感到十分可怕，正當他們在雪地中開心玩鬧時，山體突然開始猛烈搖晃，一堵雪牆隨即撲來，短短10秒內就吞噬了拍攝影片的男子，讓畫面瞬間變成一片漆黑。

綜合福斯新聞和猶他州媒體KSL報導，滑雪客卡隆（Nate Carlon）和5名好友在6日下午前往奧克利(Oakley)滑雪，他們除了乘搭雪上摩托車在雪地騎乘外，每個人的背包裡都裝有充足的應急設備，包括收音機、信標和雪崩急難包。當時，奧克利才剛剛下過一場暴風雪。

6人在雪地騎乘之際，由於景色怡人，且大家也都玩得十分盡興，卡龍和好友彭羅斯（Miles Penrose）紛紛拿出手機，想要將這幅美景拍下。豈料，雪地所在的山區這時卻突然開始搖晃起來，一堵雪牆向這幾個滑雪客迎面撲來，短短10秒內就將他們中的4人活埋。

彭羅斯表示，山體突然狂震時，他第一個反應是「地震了」，但隨著大量的雪開始擊中他後，他才反應過來，是雪崩了。於是他大聲警告弟弟亨特（Hunter Penrose），雪崩和滑坡即將發生，自己也立刻打開背包，試圖拉開雪崩安全氣囊，但氣囊根本來不及打開，他瞬間就被層層大雪覆蓋住。

彭羅斯補充道，「我移動了大約18公尺後就停在了雪地上，而且雪也只沒過我的胸部，這真是一個奇蹟，於是我用手把自己挖了出來。」卡隆也指出，彭羅斯當時的胸部都被雪覆蓋著，而亨特則完全被埋在雪堆裡。亨特在被埋了3分鐘後，才終於形成一個氣穴，他伸出手來指出自己的位置並大聲呼救聲，其餘5人趕快循聲救人。在這個6人的滑雪小組中，有4人在雪崩發生瞬間被活埋，但所有人都平安地活著出來，讓卡隆直呼，「這真是個奇蹟」。

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