川普現況曝光！被推特封殺「過得更開心」　幕僚曝他下一步動向

▲美國前總統川普卸任至今尚未公開露面，據幕僚說法，他如今變得更加快樂。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／編譯

美國前總統川普卸任後，多年以來首次「真正放鬆」，心情變得更加愉快；雖然無法使用推特，卻也因此不必再遭受網友言論攻擊，感覺其實還不賴。其競選策略師米勒（Jason Miller）透露，川普未來可能發起自己的社群媒體平台，與臉書、推特2大巨頭競爭。

川普1月20日卸任，上午就搭乘空軍一號直奔佛州海湖山莊（Mar-a-Lago），不僅打破150多年以來的傳統，缺席拜登就職典禮，此後也未再公開露面。《每日野獸》上周報導，他被推特封殺後非常沮喪，轉而指使身邊的人發文批評敵人。

儘管如此，米勒接受《星期日泰晤士報》採訪時卻說，川普的心情絲毫不受影響，每天在海湖山莊與友人打高爾夫球，或和幕僚秘密商討未來計畫，「（前）總統說，他覺得現在比以前更快樂」。前第一夫人梅蘭妮亞也樂見丈夫享受生活。

米勒表示，川普「4年以來首次了解，不是只有自己獨自承擔一切」，因此離開白宮時心情非常好，如今也終於有機會與家人共度溫馨時光，「能夠近距離觀察到這些，非常有趣」。他談到彈劾案時表示，幕僚們都認為川普根本不可能被定罪，投入2024年大選的前景更是一片看好，「壓力完全消失了」。

在另外一次訪問中，米勒向《布萊巴特新聞網》（Breitbart）表示，川普很可能重新回到社群媒體上，「無論加入現有平台或者創建自己的新平台……我們不排除任何可能性。」

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