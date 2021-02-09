犯罪調查員完美偽裝殺妻現場　iPhone紀錄「關鍵18步」讓他被判罪

▲男子把犯罪現場布置成意外，卻被iPhone出賣。（圖／翻攝自Facebook）

記者李振慧／綜合報導

美國阿拉巴馬州47歲男子韋斯特(William Jeffrey West)是一名犯罪調查員，殺妻後運用專業知識，成功把命案現場偽裝成意外，沒想到百密一疏被iPhone裡的計步軟體洩漏行蹤，最後被陪審團定罪，判處16年刑期。

韋斯特被控2018年1月12日殺害42歲妻子凱斯琳(Kathleen Dawn West)，死者遺體隔日被鄰居在街上發現，身上只穿著粉紅色胸罩。韋斯特辯稱，妻子當晚一直在酗酒，可能是後來不小心摔死，他當晚10時30分就上床睡覺，隔天才發現對方身亡。

韋斯特是一名受過訓練的犯罪現場調查員，並且曾在美軍工作長達21年，他運用專業知識一度讓自己脫罪，沒想到iPhone中的健康應用程式，記錄到他晚間11時03分至11時10分之間一共走了18步，然而他宣稱自己當時在睡覺，且驗屍官認為，只是摔倒的話，不足以造成死者頭部的嚴重傷害。

檢察官指出，凱斯琳在網路上小有名氣，時常和粉絲分享並販售自己的性感照，因此引發韋斯特不滿，「他抓起她的手機並扔在門外，當時只穿著內衣的凱斯琳便出門去撿，結果被韋斯特從後方用酒瓶擊中頭部」，並在酒瓶上採集到韋斯特指紋。本案3年來多次開庭審理，陪審團最後根據酒瓶上指紋與計步證據，8日依過失謀殺罪判刑16年。

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