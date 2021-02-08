台北燈節延到何時？蔡炳坤：擬中秋節舉辦　柯文哲也同意了





▲台北市副市長蔡炳坤。（資料圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

部桃在1月爆發群聚感染，使許多大型活動紛紛停辦、延期，其中原本預計在2月26日登場的台北燈節，經台北市長柯文哲決策後，宣布延期。針對中央評估部桃持續感染風險解除，部桃前進指揮所也隨之解編，那台北燈節要延到何時才會舉辦？台北市副市長蔡炳坤表示，目前規劃是到中秋節舉辦，不過仍要看疫情後續狀況。

針對部桃危機解除，台北燈節何時才會舉辦？蔡炳坤8日接受《ETtoday新聞雲》訪問時表示，當初台北燈節考量到疫情影響，所以決定延後辦理，不過當初宣布燈節延後時，腹案便是規劃在中秋節舉辦，這部分已經有跟柯文哲報告過了，而柯文哲也同意此方向。

蔡炳坤說，「一整年都是牛年」，燈具他們早就準備好了，且從傳統文化來看，原本就不只有元宵節會點燈，中秋節也會點燈，加上他們認為，如果疫苗可望3、4月開始施打，那也許到了秋天時，疫情會比較緩和，就能讓民眾用歡喜的心情來賞燈。

不過，蔡炳坤也提到，如果到了中秋節時，台灣將疫情控制得很好，那一定是如期辦理，可現在誰都不敢保證疫情沒問題，且國際疫情還很嚴峻，所以現階段仍避免群聚，過年期間民眾就不要有太多活動，把時間留給家人團聚、聚會，有空就去戶外賞花走走，避免大型群聚活動，維持台灣防疫的好表現，需要大家一同來努力。

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