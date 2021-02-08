　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台北燈節延到何時？蔡炳坤：擬中秋節舉辦　柯文哲也同意了

▲▼台北市議員應曉薇攜手東森集團旗下直消電商一同舉辦弱勢家庭歲末感恩餐會,台北市副市長蔡炳坤。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市副市長蔡炳坤。（資料圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

部桃在1月爆發群聚感染，使許多大型活動紛紛停辦、延期，其中原本預計在2月26日登場的台北燈節，經台北市長柯文哲決策後，宣布延期。針對中央評估部桃持續感染風險解除，部桃前進指揮所也隨之解編，那台北燈節要延到何時才會舉辦？台北市副市長蔡炳坤表示，目前規劃是到中秋節舉辦，不過仍要看疫情後續狀況。

針對部桃危機解除，台北燈節何時才會舉辦？蔡炳坤8日接受《ETtoday新聞雲》訪問時表示，當初台北燈節考量到疫情影響，所以決定延後辦理，不過當初宣布燈節延後時，腹案便是規劃在中秋節舉辦，這部分已經有跟柯文哲報告過了，而柯文哲也同意此方向。

蔡炳坤說，「一整年都是牛年」，燈具他們早就準備好了，且從傳統文化來看，原本就不只有元宵節會點燈，中秋節也會點燈，加上他們認為，如果疫苗可望3、4月開始施打，那也許到了秋天時，疫情會比較緩和，就能讓民眾用歡喜的心情來賞燈。

不過，蔡炳坤也提到，如果到了中秋節時，台灣將疫情控制得很好，那一定是如期辦理，可現在誰都不敢保證疫情沒問題，且國際疫情還很嚴峻，所以現階段仍避免群聚，過年期間民眾就不要有太多活動，把時間留給家人團聚、聚會，有空就去戶外賞花走走，避免大型群聚活動，維持台灣防疫的好表現，需要大家一同來努力。

其他人也看了這些新聞...

國民黨挺罷免黃捷吞敗　馬英九：雖敗猶榮
罷捷失敗！羅智強深夜吐心聲：靜思三天　決定罷萊委下一步
罷捷失敗　李貴敏：遺憾民進黨把是非之爭轉型為政黨對決

相關新聞...

吳思瑤恭喜黃捷挺過罷免追殺　批藍營操弄對立、不讓台灣過年
罷捷「藍綠各自歸隊」　范世平：韓國瑜與趙少康有恃無恐
罷免陳柏惟、吳思瑤更難？　黃暐瀚曝黃捷後給藍綠「2項明確訊息」

振興一下我們的美麗

ET快訊
市場蔬菜堆積成山倒掉！　價格狂跌原因曝光
50萬換450萬價值！妻頂下超夯飲料店「不到1年哭慘」
快訊／三浦春馬爸爸猝逝　痛心送走兒子才半年
刮刮樂必看　神人算出面額這張「中獎率最高」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

割萊委團體喊「民進黨開放萊豬進校園」　行政院：言論不實

林延鳳：國民黨用欺騙口號恐嚇民眾　豈不是比瘦肉精還要更毒？

台北燈節延到何時？蔡炳坤：擬中秋節舉辦　柯文哲也同意了

黃捷守住鳳山續任議員　林昶佐感性力挺：獨立前進卻不孤單

刪Q總部送交中選會4357份提議書　罷免陳柏惟4理由曝光

罷捷失敗割萊委有望　唐湘龍點名這2人：罷免成功2024會變天

周玉蔻酸趙少康「玩掛國民黨」：再一周要選宇宙之王？

民進黨中評委替3萊豬跑票立委請命：被開除等同宣判政治死刑

快訊／趙少康：參加2024國民黨總統初選「輸了也不會脫黨」

快訊／趙少康誓言「Make Taiwan Great Again」　揭秘參選2024原因

國家級警報14連發！凌晨規模6.1地震撼全台原因　氣象局回應了

驚悚片曝！喜瑪拉雅山冰川斷裂　「沖垮大壩」爆洪水...恐已150死

私刑畫面流出！霸凌男被「狂譙3字經逼近」斷手…嚇壞縮身後退

台南佳里死亡車禍　騎士疑超速自撞電桿喪命

段宜恩暫回美國「a new beginning..」　GOT7成員親送行..Vlog公開看哭了

宜蘭東部海域規模6.1強震！　國家警報「狂響14次」嚇醒民眾

50支手機國家警報狂響關不掉！寶可夢阿伯崩潰：關了快20分鐘

邵雨薇談閃嫁吳慷仁：可能明天　見男友為戲增胖20公斤「滿驚訝的」

私刑畫面流出！霸凌男被「狂譙3字經逼近」斷手…嚇壞縮身後退

50支手機國家警報狂響關不掉　寶可夢阿伯崩潰：關到快2點！

割萊委團體喊「民進黨開放萊豬進校園」　行政院：言論不實

林延鳳：國民黨用欺騙口號恐嚇民眾　豈不是比瘦肉精還要更毒？

台北燈節延到何時？蔡炳坤：擬中秋節舉辦　柯文哲也同意了

黃捷守住鳳山續任議員　林昶佐感性力挺：獨立前進卻不孤單

刪Q總部送交中選會4357份提議書　罷免陳柏惟4理由曝光

罷捷失敗割萊委有望　唐湘龍點名這2人：罷免成功2024會變天

周玉蔻酸趙少康「玩掛國民黨」：再一周要選宇宙之王？

民進黨中評委替3萊豬跑票立委請命：被開除等同宣判政治死刑

快訊／趙少康：參加2024國民黨總統初選「輸了也不會脫黨」

快訊／趙少康誓言「Make Taiwan Great Again」　揭秘參選2024原因

暴衝撞進全聯！銀色轎車破門「輪下一地禮盒」　網笑：請支援輸贏

低於市價4成買到房！台東幸福住宅入住7成　縣府贈2萬入厝禮

英國擬「每年加強接種疫苗」因應變種病毒　今秋推出第一劑

美德醫療暖捐百萬防疫物資　緩解全球醫療資源緊張狀態

慰勞清潔隊員守護基隆市容　林右昌期許好表現延續下去

台銀艾爾文學國粹麻將　新年假期喊話「加碼」自主訓練

新年版超吸睛！卡詩小金油推出璀璨紅瓶、蘭蔻小黑瓶穿上紅色新衣

23歲正妹被榨乾！遺書痛訴「吸血鬼男友」真面目　陷絕望35F墜亡

懷孕3周居然2次懷孕　肚中莫名多一個女兒...孕婦生下「雙胞胎」

春遊新竹免花錢！「13.5米旋轉滑梯」超刺激、河上煙花如詩中意境

郭書瑤熱跳BLACKPINK新歌！　衣服太犯規…雙球快包不住>//

政治熱門新聞

趙少康宣布參選2024　力促兩岸和平、藍綠和解

趙少康「Make Taiwan Great Again」　揭秘參選原因

電商消費爭議統計出爐　蝦皮2029件、momo購物1049件

快訊／反萊豬公投30天破50萬！

陳柏惟稱中共介入罷免潮　林為洲：動不動抹紅

趙少康：沒說要停止罷免陳柏惟、吳思瑤

罷捷失敗割萊委有望　名嘴點名這2人很危險

藍委稱美不會出兵　王定宇：恨不得台灣被拋棄

部桃警報解除！蔡英文喊話「心頭抓乎定」　貫徹防疫措施

傳綠營發起「罷江」　江啟臣：誰在報復答案很清楚

即／苗栗縣議員徐欽鴻病逝　享壽65歲

愛相隨！賴品妤、曾玟學合體發春聯　網友歪樓：發喜帖！ 　

LIVE／趙少康親自上陣　宣布參選2024總統

NCC否准8有線電視申請CH52上架CNN

更多熱門

相關新聞

再被批「寄生立院」　民眾黨這樣說

再被批「寄生立院」　民眾黨這樣說

由台北市長、民眾黨主席柯文哲領銜成立的台灣民眾黨，過去不斷被外界質疑，利用立院黨團辦公室處理黨務工作，有「寄生國會」疑慮。對此，民眾黨發言人蔡峻維8日表示，黨部人員有協助黨團運作，沒有所謂寄生問題，但他們還是有持續尋找辦公空間，確實房東對於政黨承租空間會有疑慮。

黃捷選立委？柯文哲：這想太多了

黃捷選立委？柯文哲：這想太多了

曾同台雞排妹被問及性騷擾風波　柯文哲沈默十秒⋯

曾同台雞排妹被問及性騷擾風波　柯文哲沈默十秒⋯

大巨蛋停工遠雄求償18億　柯P：太多了

大巨蛋停工遠雄求償18億　柯P：太多了

罷捷今投票　柯文哲籲：適可而止

罷捷今投票　柯文哲籲：適可而止

關鍵字：

台北燈節蔡炳坤柯文哲

讀者迴響

熱門新聞

曾國城又被爆性騷！女導控故意蹭腿

全劇組遭下令「不准和吳慷仁說話」

豪宅女主人熱情應門！外送員收驚喜暈了

堂哥「逼脫衣性侵」　雞排妹揭網友血淚史

露點教做菜！巨乳YouTuber「薄紗無罩」爆紅遭檢舉

黑男女友無預警「剪掉20cm長髮」！

女網紅被酸　怕人摸還穿這麼露

子瑜爸驚喜現身！　網驚：很帥很年輕

18歲遇約會強暴後她接3年恐嚇電話　20年後勇揭惡行

冰川斷裂「撞垮大壩」爆洪水　恐已150死

極少開車「多久換機油」　達人曝1招：比較準

領養小黑狗！洗一洗變白臉㹴犬

80歲刀療師反擊艾瑪：我是幫她觸診！

夜班保全玩Switch惹怒住戶！網卻風向一面倒

快訊／國1「4車連撞」嚴重事故！2車翻覆1死5傷

更多

最夯影音

更多
國家級警報14連發！凌晨規模6.1地震撼全台原因　氣象局回應了

國家級警報14連發！凌晨規模6.1地震撼全台原因　氣象局回應了
驚悚片曝！喜瑪拉雅山冰川斷裂　「沖垮大壩」爆洪水...恐已150死

驚悚片曝！喜瑪拉雅山冰川斷裂　「沖垮大壩」爆洪水...恐已150死

私刑畫面流出！霸凌男被「狂譙3字經逼近」斷手…嚇壞縮身後退

私刑畫面流出！霸凌男被「狂譙3字經逼近」斷手…嚇壞縮身後退

台南佳里死亡車禍　騎士疑超速自撞電桿喪命

台南佳里死亡車禍　騎士疑超速自撞電桿喪命

段宜恩暫回美國「a new beginning..」　GOT7成員親送行..Vlog公開看哭了

段宜恩暫回美國「a new beginning..」　GOT7成員親送行..Vlog公開看哭了

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面