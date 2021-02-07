罷捷失敗　李貴敏：遺憾民進黨把是非之爭轉型為政黨對決

▲李貴敏到內湖湖光市場推動反萊豬公投連署。（圖／李貴敏辦公室提供，下同）

記者楊蕓／台北報導

高雄市議員黃捷罷免案6日舉行投票，最終以不同意票54%對上同意票45%，國民黨吞下敗仗。國民黨立委李貴敏表示，罷免案的重要性就是提醒民意代表不應只重視黨意，不重視民意，很遺憾民進黨把罷免案從是非之爭轉型為政黨對決，還抹黑成報復性罷免，已對台灣民主造成傷害。

李貴敏表示，在民進黨一黨獨大的情況下，只要民進黨想要的東西，都可以在立法院強行表決通過，絲毫不顧民意的趨向，台灣民眾表達民意，其實只剩下公投和罷免兩種途徑。

李貴敏強調，罷免案的行使之所以重要，就是提醒民意代表不要以為選上就能為所欲為，只重視黨意，不重視民意，罷免正好是一個手段，讓不適任的民意代表出局。

她也批評，這次罷免案最遺憾的是，民進黨把罷免案這種直接民意的表達，從原本的是非之爭轉型為政黨對決，還抹黑罷免案的發動就是報復性罷免，想要轉移焦點、模糊焦點，已對台灣民主造成傷害。

李貴敏說，任何議題都可以討論，但罷免門檻降低，也是當初民進黨自己提案修的法，所以現在不適宜因人設事，說變就變。她強調，罷免萊委是一個很單純的民意表達，也會對民意代表造成很大的拘束作用，要求執政黨政策不可以背離主流民意。

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