吳思瑤恭喜黃捷挺過罷免追殺　批藍營操弄對立、不讓台灣過年

▲黃捷、吳思瑤。（圖／記者洪靖宜、屠惠剛攝）



記者黃巈禾／台北報導

民進黨立委吳思瑤7日上午到北投市場發放紅包袋，針對高雄市議員黃捷沒被罷免成功，她表示，人民反對復仇罷免，國民黨別再操弄台灣社會對立。

吳思瑤表示，恭喜黃捷挺過這段時間的政治追殺，更要恭喜鳳山為高雄留下一位好議員，在6日這場罷捷結果，充分看到人民反對復仇式罷免，人民不支持政治操作，她不把它定位為藍綠輸贏，而是正向解讀，珍貴的民主制度不應被過度濫用或誤用，人民已展現意見。

吳思瑤提到，這段期間她深受罷免襲擊，但一直很正能量，維持平常心，她是6度被公民團體評鑑為優職的立委，服務地方，專業問政，這都是最強武器，以不變應萬變來面對這波罷免亂流，這場罷免結果讓台灣民主打下一劑強心針，希望未來這樣的政治操作歸於平靜。

吳思瑤還說，對於不同政黨發動罷免這樣的作為，視民意於不顧、操弄台灣社會對立，「只能說，他們不想讓台灣好好過個年吧」

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