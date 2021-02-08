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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

再被批「寄生立院」20名黨工無證出入　民眾黨：有協助黨團運作

▲▼柯文哲出席健康關懷天使授證記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲民眾黨過去屢次引發「寄生國會」爭議，黨主席柯文哲近日爆出，曾多次詢問黨團空間能不能擴增。（資料圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

由台北市長、民眾黨主席柯文哲領銜成立的台灣民眾黨，過去不斷被外界質疑，利用立院黨團辦公室處理黨務工作，有「寄生國會」疑慮。對此，民眾黨發言人蔡峻維8日表示，黨部人員有協助黨團運作，沒有所謂寄生問題，但他們還是有持續尋找辦公空間，確實房東對於政黨承租空間會有疑慮。

位在台北市青島東路「青島三館」3樓的民眾黨立院黨團辦公室，日前被《鏡週刊》直擊，裡頭半數成員都不具有立院職員身份，近20名黨務主管、助理都沒有依法申請出入證件，卻能天天通過門禁坐在黨團辦公室上班；且柯文哲對此行為還沾沾自喜，認為黨中央善用黨團空間，多次詢問「黨團空間能不能再擴增、加蓋？」

針對再度被直指「寄生國會」，民眾黨發言人蔡峻維8日受訪時表示，他們沒有聽過柯文哲有親口說出這類話語，因此對報導內容感到詫異；黨部人員在黨團工作，是協助整個黨團運作，包括議案、即時輿情等，都花了很多心思與心力協助國家向前邁進，所以沒有所謂「寄生」問題，更沒有佔著空間不做事的行為。

至於何時才要找民眾黨黨部辦公室？蔡峻維說，去年就一直在研擬尋找辦公空間，但過程中確實遇到一些狀況，因為一般房東對於把空間租借給政黨有疑慮，不過隨著他們日益增加的辦公需求，他們仍持續在尋找中，並有選定相關空間，還在準備當中，如果有後續進度會再跟外界報告。

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