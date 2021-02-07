黃捷挺過罷免後選立委？　柯文哲嘆氣：這想太多了！

記者袁茵／台北報導

高雄市議員黃捷6日挺過罷免案，以不同意罷免票54%對上同意票45%，使國民黨吞下敗仗。關於黃捷之後有沒有機會選立委？台北市長柯文哲嘆了一口氣後表示，「這想太多。」

▲台北市長柯文哲認為，報復性罷免「適可而止，不要再鬧了」。（圖／記者李毓康攝）

柯文哲出席健康關懷天使授證記者會，被問到黃捷挺過罷免案後，會不會變成「最大尾」的？柯文哲反問，「這跟大尾有什麼關係？」

針對罷免案失敗，會不會讓黃捷有機會選立委？柯文哲先是嘆了一口氣，隨後表示「唉！我跟你說，這想太多了！」

關於罷免已經成為報復性行為，柯文哲說，他已經講過了，「適可而止，不要再鬧了！」這變成政黨動員了，不太好，「我不太贊成這種罷免案這樣再鬧下去，第一個社會成本太高，再來好像是對實際台灣運作沒什麼好處。」





▲柯文哲出席健康關懷天使授證記者會。（圖／記者李毓康攝，以下皆同）

針對是不是因為罷免門檻太低，導致發生報復性罷免狀況？柯文哲提到，本來罷免案要有4分之1人同意，不過一般來說罷免案投票率都很低，當時才會訂出這樣，「以當時時空環境，大家也不覺得有問題。」

柯文哲強調，但當後面變成政黨動員，特別是「仇恨動員」的時候，「才讓原本看起來不應當有問題的制度，變得有問題。」

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