罷免陳柏惟、吳思瑤更難？　黃暐瀚曝黃捷後給藍綠「2項明確訊息」

▲吳思瑤、陳柏惟。（合成圖／記者李毓康、屠惠剛攝）

記者蔡文鈴／台北報導

高雄市議員黃捷罷免案未能通過，接下來遭報復性罷免的台灣基進黨立委陳柏惟以及民進黨立委吳思瑤備受關注。對此，資深媒體人黃暐瀚分析，這樣的結果也給了藍綠有兩個明確的訊息，結論就是「黃捷之後、罷免更難！」

黃暐瀚6日透過臉書表示，接下來，陳柏惟和吳思瑤的罷免案，都會更加困難，因為民進黨證明他們有本事，動員「反制力量」。

黃暐瀚指出，吳思瑤是小英女孩，新潮流嫡系心頭肉；陳柏惟則必定會有立委蔡其昌與交通部長林佳龍的鼎力相助。民進黨可以動員全黨挺黃捷，自然也可以用一樣的方法，挺其他綠委。

不過，這次的罷免案中雖然不同意6萬5千票大於同意5萬5千票，但黃暐瀚表示，「這並未達到民進黨的預期」，原本綠營期待可以有超過四分之一門檻的反對罷免票。

黃暐瀚分析，這樣的結果，分別透露給藍綠一個明確的訊息：一、不是藍營想罷誰就能罷誰，一旦動能不足、仇恨值不夠，連1/4罷免門檻都跨不過。二、不是綠營想保誰就能保誰，總統兩度下令、鳳山綠大於藍、立委議員全都撩落去了，「反對罷免票」還是無法超過罷免門檻。鳳山能守住，不保證其他地方，都能守住。

黃暐瀚說，這麼清楚的訊息，只要拋開藍綠，拿到心中的成見與意識型態，自然都能看得清楚，結論就是「黃捷之後、罷免更難！」

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