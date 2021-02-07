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罷捷失敗！羅智強深夜吐心聲：靜思三天　決定罷萊委下一步

▲▼黃捷、羅智強。（圖／左為記者林敬旻攝，右為翻攝羅智強臉書）

▲黃捷、羅智強。（圖／左為記者林敬旻攝，右為翻攝羅智強臉書）

記者黃巈禾／台北報導

高雄市鳳山議員黃捷罷免案未通過。對此，國民黨台北市議員羅智強深夜在臉書發文表示，需要靜思三天沉澱，決定罷萊委下一步。

羅智強表示，靜思三天，需要一點時間沉澱，決定罷萊委的下一步路，罷捷的朋友辛苦了，整個萊豬黨挺自稱沒有挺萊豬的黃捷，然後自嗨說這是萊豬黨的勝利，「因為一些事有點挫折疲倦，我需要靜下來整理思緒」。

貼文一出，許多支持者留言為羅智強加油打氣，「別心冷了！罷3Q會成的！」、「請不要灰心 ，為了下一代我們還是要挺直腰桿繼續努力」、「罷捷不成雖敗猶榮，贊成罷免的票數亦不低，所以大家不要灰心，強烈支持繼續罷免萊委及萊議」、「先好好休息，我們需要你的領導。自信之上有驕傲，謙遜之下有自卑，不卑不亢，讓我們一步一腳印的往前走吧，人民會看見我們的心聲。羅先生，加油」。

也有支持者說「別氣餒，做對的事就好。其實罷萊委跟罷黃捷不太相同。平心而論黃捷是很顧人怨但是她沒有公開挺萊豬。正當性有些不足。至於萊委是非罷不可。除非萊豬是大家都能接受。革命尚未成功同志仍須努力。」

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