罷捷「藍綠各自歸隊」　范世平：韓國瑜與趙少康有恃無恐

▲韓國瑜、趙少康。（合成圖／記者李毓康、屠惠剛攝）



記者黃巈禾／台北報導

無黨籍高雄市議員黃捷罷免案未通過，6萬5391人反對罷免，超過同意罷免的5萬5261人。對此，台師大政研所教授范世平認為，台灣進入藍綠各自歸隊的同溫層現象，同意票中相當多是韓粉，這是韓國瑜與趙少康有恃無恐的地方。

范世平在臉書表示，黃捷將成為高雄市最大尾的市議員，連任絕無問題，這次鳳山區立委許智傑力挺，基於道義不會挑戰許智傑的立委席次，而這次「罷捷」的主題是「反美豬」，最後失敗證明此議題的邊際效益正在遞減，國民黨繼續炒作只是玩爛這個議題。

▲黃捷淚謝。（圖／記者吳世龍攝）



范世平指出，江啓臣與趙少康首次在直播上合體挺「罷捷」，結果嚐到敗績，江啟臣的臉色極差，顯示兩人勉強同框，趙少康則是出師不利，至於國民黨是否罷免台灣基進黨台中立委陳柏惟，誰都知道這是顏寬恒發動的，若罷免理由不充分，顏家會被質疑去年輸不起才發動罷免，若罷不成顏寬恒的政治路沒了，後年也不用選立委，且國民黨罷免陳柏惟，民進黨也可罷免同是台中的楊瓊瓔，陳柏惟去年贏洪慈庸不到1000票，如此下半年將成為罷免大戰。

▲陳柏惟。（資料照／記者屠惠剛攝）



范世平提到，把罷免門檻下降，或許有矯枉必須過正的歷史背景，但有檢討的必要，縣市首長與立委、議員是否門檻相同？罷免不應成為因為輸不起，所以推翻上一次選舉結果的政治惡鬥手段，罷免韓國瑜的正當性是剛當選高雄市長，竟拋棄市民跑去選總統，怠忽職守與不務正業，公然違背選民付託，而罷免王浩宇、黃捷與陳柏惟都沒正當性，完全是反罷韓的情緒發洩。

范世平認為，台灣已經進入藍綠各自歸隊的同溫層現象，不同意罷捷有6萬5391票，但同意票也有5萬5261票，同意票中相當多是韓粉，這也是韓國瑜與趙少康有恃無恐的地方。