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雞排妹遭性騷擾　柯文哲沈默10秒：藝人總是要炒話題

記者袁茵／台北報導

歌手翁立友遭雞排妹（鄭家純）指控主持尾牙時性騷擾，使民眾黨籍立委賴香伶6日晚間坦承自己過去也被性騷擾過，強調製作單位、簽約經紀人等也有義務幫助被騷擾者勇於發聲、揭露。對此，過去曾在造勢場合與雞排妹同台的台北市長柯文哲表示，藝人總是要炒話題，不過他也不太曉得。

▲▼柯文哲出席健康關懷天使授證記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲柯文哲出席健康關懷天使授證記者會。（圖／記者李毓康攝）

柯文哲7日出席健康關懷天使授證記者會，被問及關於雞排妹性騷擾案，柯文哲聽聞後先是說了一句「雞排妹喔⋯」接著陷入近10秒鐘的思考，些微結巴地說，「不過老實講，我也不曉得，不過是這樣，藝人還是有⋯總是要炒話題幹什麼，不過⋯不是，我也不曉得。」

至於有人解讀是雞排妹想要選議員，會不會延攬對方加入民眾黨？身兼民眾黨主席的柯文哲笑說，「呵，別鬧了！」隨後媒體追問，會不會覺得雞排妹戰力比前桃園市議員王浩宇高？柯文哲則沒有回應。

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