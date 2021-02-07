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國民黨挺罷免黃捷吞敗　馬英九：雖敗猶榮

▲▼馬英九與賴士葆至木柵市場拜早年。（圖／記者楊蕓攝）

▲馬英九與賴士葆至木柵市場拜早年。（圖／記者楊蕓攝）

記者楊蕓／台北報導

高雄市議員黃捷罷免案6日舉行投票，最終以不同意票54%對上同意票45%，國民黨吞下敗仗。前總統馬英九今被問到是否國民黨「失了面子」，他表示，鳳山本來就是比較綠的地方，這次還能達到54％比45％的局面，對國民黨來講雖敗猶榮。

中選會指出，黃捷罷免案，投票人總數為29萬1566人，參與投票人數為12萬1110 人，投票率為41.54 %，其中，不同意罷免票數為6萬5391票，佔54.20%；同意罷免票數5萬5261票，佔45.80%。

馬英九7日與立委賴士葆至木柵市場拜早年、發紅包，針對罷免黃捷沒通過，馬英九表示，對於執政是個警惕，至於失敗的原因是否因報復性罷免導致民眾反感，馬英九認為，罷免的原因不完全一樣 ，也許不一定每個都是報復性，也有政策性，要看情況而定，例如「罷萊委」，就是政策性，不是針對個人，而是針對主張進行罷免。

罷捷落幕後，目前還有台灣基進立委陳柏惟、民進黨立委吳思瑤的罷免案都已發動連署，傳出國民黨主席江啟臣也遭點名罷免，馬英九說，「那個就是報復性了。」

不過，罷免演變成藍綠對決，資深媒體人趙少康認為不要再冤冤相報，向黨內喊話罷免陳柏惟、吳思瑤都可以停了，對此，馬英九回應，「我覺得看議題，不能一蓋而論。」

媒體詢問，國民黨力挺罷捷吞敗，是否「失了面子」，馬英九認為，鳳山本來就是比較綠的地方，這次還能達到54％比45％的局面，對國民黨來講雖敗猶榮；至於會不會擔心影響反萊豬公投的氣勢，馬英九則說，反萊豬連署已經要超過50萬份，因為這與升斗小民的生活息息相關，因此他們都很支持。

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