「綠營不動員罷捷也不會過」　林為洲：成敗操之在發動方

▲林為洲。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者黃巈禾／台北報導

高雄市議員黃捷6日挺過罷免案，以6萬5391張不同意罷免票，對上5萬5261張同意票，讓國民黨吞下敗仗。對於罷免結果，國民黨歸咎於身兼民進黨主席的總統蔡英文要民進黨全體總動員力保黃捷。不過，國民黨立委林為洲認為，綠營不動員，罷捷也不會過。

國民黨6日強調，罷捷過程中，通過第一、第二階段連署，顯然鳳山選民已經累積對黃捷問政表現爭議多的反彈，但第三階段的投票，執政黨領袖以國家元首之尊下達護航令，引動各方政治資源壓抑多數民意的展現，政治的寒蟬效應導致人民正常行使罷免的公民權變了調。

不過，林為洲持不同看法，他7日在臉書表示，從結果來看，綠營不動員，罷捷也不會過1/4；而罷宇案，即使綠營動員，也很難跨越1/4，罷免還是會過，結論是，罷免案成敗，主要操之在發動方，能否成局，反萊豬立場、被罷者離經言論、發動方社會動員，缺一不可。

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