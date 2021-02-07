陳柏惟稱中共介入罷免潮　林為洲：動不動抹紅令人痛惡

▲林為洲、陳柏惟。（合成圖／記者湯興漢、屠惠剛攝）



記者黃巈禾／台北報導

無黨籍高雄市議員黃捷挺過罷免，被點名是下一個罷免對象的基進黨立委陳柏惟表示，「如果共產黨要以國民黨為手槍，打出罷免的子彈，我們一定會站在第一線，替台灣人承擔」。對此，國民黨立委林為洲反擊，動不動抹紅令人痛惡。

陳柏惟6日表示，罷捷失敗代表台灣人民「3個不接受」，一、人民厭惡政治鬥爭；二、罷免方一直和新黨、國民黨和共產黨說法都一致；三、很多國民黨員因詐領助理費被起訴、貪污、詐欺，這些人不罷免，反而要罷免一個連續三屆問政優秀的市議員。

陳柏惟強調，未來的罷免活動，不只程序要有正當性，更要有充份理由，這是對台灣政治新試驗和挑戰，「做為台灣人，如果共產黨要以國民黨為手槍，打出罷免的子彈，我們一定會站在第一線，替台灣人承擔」。

對此，林為洲7日深夜在臉書痛批，什麼事都要扯上中國，意見不同就是親中賣台，大家都知道這波罷免浪潮，主要針對支持萊豬民代的公民再複決，難道6、7成反對進口萊豬的台灣人，都是中共代言人嗎？

林為洲還說，這種動不動抹紅的惡性，讓台灣朝野難以理性討論政策，防疫、食安、經貿議題，通通變成意識形態之爭、愛台賣台之辯，阻礙可能的島內對話與進步，令人痛惡，「這就是我支持刪Q最大的理由」，至於為了聲量胡亂練肖話，反而顯得次要了。

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