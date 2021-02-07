　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳柏惟稱中共介入罷免潮　林為洲：動不動抹紅令人痛惡

▲▼林為洲、陳柏惟。（合成圖／記者湯興漢、屠惠剛攝）

▲林為洲、陳柏惟。（合成圖／記者湯興漢、屠惠剛攝）

記者黃巈禾／台北報導

無黨籍高雄市議員黃捷挺過罷免，被點名是下一個罷免對象的基進黨立委陳柏惟表示，「如果共產黨要以國民黨為手槍，打出罷免的子彈，我們一定會站在第一線，替台灣人承擔」。對此，國民黨立委林為洲反擊，動不動抹紅令人痛惡。

陳柏惟6日表示，罷捷失敗代表台灣人民「3個不接受」，一、人民厭惡政治鬥爭；二、罷免方一直和新黨、國民黨和共產黨說法都一致；三、很多國民黨員因詐領助理費被起訴、貪污、詐欺，這些人不罷免，反而要罷免一個連續三屆問政優秀的市議員。

陳柏惟強調，未來的罷免活動，不只程序要有正當性，更要有充份理由，這是對台灣政治新試驗和挑戰，「做為台灣人，如果共產黨要以國民黨為手槍，打出罷免的子彈，我們一定會站在第一線，替台灣人承擔」。

對此，林為洲7日深夜在臉書痛批，什麼事都要扯上中國，意見不同就是親中賣台，大家都知道這波罷免浪潮，主要針對支持萊豬民代的公民再複決，難道6、7成反對進口萊豬的台灣人，都是中共代言人嗎？

林為洲還說，這種動不動抹紅的惡性，讓台灣朝野難以理性討論政策，防疫、食安、經貿議題，通通變成意識形態之爭、愛台賣台之辯，阻礙可能的島內對話與進步，令人痛惡，「這就是我支持刪Q最大的理由」，至於為了聲量胡亂練肖話，反而顯得次要了。

其他人也看了這些新聞...

國民黨挺罷免黃捷吞敗　馬英九：雖敗猶榮
罷捷失敗！羅智強深夜吐心聲：靜思三天　決定罷萊委下一步
罷捷失敗　李貴敏：遺憾民進黨把是非之爭轉型為政黨對決

相關新聞...

吳思瑤恭喜黃捷挺過罷免追殺　批藍營操弄對立、不讓台灣過年
罷捷「藍綠各自歸隊」　范世平：韓國瑜與趙少康有恃無恐
罷免陳柏惟、吳思瑤更難？　黃暐瀚曝黃捷後給藍綠「2項明確訊息」

振興一下我們的美麗

ET快訊
快訊／驚傳有警察和「確診者同桌吃飯」！遭列居家隔離
「百萬頭獎」超狂連開12天　快下注秒變富翁！
驚悚片曝！喜瑪拉雅山冰川斷裂「沖垮大壩」爆洪水　恐已150死
快訊／力山董座驚傳逝世　「從學徒到百億健身器大廠」人生謝幕
看完雞排妹「受害者相簿」　性騷男內疚道歉

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

陳柏惟稱中共介入罷免潮　林為洲：動不動抹紅令人痛惡

解放軍今起渤海、黃海舉行15天軍演　國防部：嚴密監控

「綠營不動員罷捷也不會過」　林為洲：成敗操之在發動方

快訊／連任5屆！苗栗縣議員徐欽鴻今病逝　享壽65歲

「駭客戰士」演習駭4將官　國防部砸逾1億買軟體自保

黃捷挺過罷免後選立委？　柯文哲嘆氣：這想太多了！

蔡英文也瘋Clubhouse？　林鶴明：非本人或官方創設

曾同台雞排妹被問及性騷擾風波　柯文哲沈默十秒⋯

雞排妹護花使者穿「蔡英文2020飛行夾克」　遭爆未來動向是這個...

軍備局自製30公厘訓練彈遭指「穩定性不足」　國防部：符原廠要求

孫德榮指雞排妹：踩別人屍體往上爬　重話轟「不該有的垃圾別讓她進來」

拖到下班時間..雞排妹：薪水我可以給你　豪記「要記者幫忙請她出去」全場大爆氣

翁立友記者會搬媽媽、夢想..網揭「4大敗筆」　雞排妹遭拒門外：豪記影片為什麼不拿出來

許效舜組「50人律師團」：每個人都該被保護！　衰捲雞排妹風波…喊話網友「要付出代價」

翁立友一出記者會就逃！激怒雞排妹　深夜爆氣：不敢跟我面對面，你還跑

搶進投票所挨轟「道德衰落」！黃捷致歉、不認插隊：完全是個誤會

金鐘視帝東區餐廳打工　半夜清奧客嘔吐物：起碼有事做

留任鳳山！黃捷落淚「再服務2年」 3度鞠躬：謝謝正義的鳳山鄉親

黃捷現身鳳山高中！眼布血絲　穿紅衣襪「幸運色開運」

樹林66歲獨居婦「從11樓墜下」　夫陪妻散步遭壓傷！昏迷指數3

陳柏惟稱中共介入罷免潮　林為洲：動不動抹紅令人痛惡

解放軍今起渤海、黃海舉行15天軍演　國防部：嚴密監控

「綠營不動員罷捷也不會過」　林為洲：成敗操之在發動方

快訊／連任5屆！苗栗縣議員徐欽鴻今病逝　享壽65歲

「駭客戰士」演習駭4將官　國防部砸逾1億買軟體自保

黃捷挺過罷免後選立委？　柯文哲嘆氣：這想太多了！

蔡英文也瘋Clubhouse？　林鶴明：非本人或官方創設

曾同台雞排妹被問及性騷擾風波　柯文哲沈默十秒⋯

雞排妹護花使者穿「蔡英文2020飛行夾克」　遭爆未來動向是這個...

軍備局自製30公厘訓練彈遭指「穩定性不足」　國防部：符原廠要求

屋主約代書事務所面談　他傻「有什麼含義嗎？」網點關鍵：小心

「銀行三寶」不是有拿就好！　業者強調想開運需擺在家中財位

歐寶「電動商用車家族」擴張！Combo-e預告今年秋季上市

台南警局長方仰寧赴佳警訪視基層防疫與座談　要求員警執法要有同理心

快訊／高雄警和確診者同桌吃飯！遭列居家隔離　分局調派警力支援

韓資深女星傳遭丈夫棄養！罹老人癡呆「戲如人生」　曾登坎城影展

開箱首批國產疫苗！醫療業務遭狂抽7管血...二期臨床受試過程曝光

湯姆貓與傑利鼠變水晶也淘氣　手捧起司Ｑ爆

國家警報超難聽！　狂放「刺耳音頻」原因曝光

117kg胖妹要嫁了！鮮肉尪體重只有「半個她」　S曲線收服健身教練

他伸右手狂摸「女伴超兇翹臀」　牛仔熱褲向上撩！走光畫面全洩

政治熱門新聞

鳳山罷免黃捷未過　學者曝原因

投票日還拉票　黃捷疑違反選罷法

罷免陳柏惟、吳思瑤更難？　黃暐瀚曝2項明確訊息

即／苗栗縣議員徐欽鴻病逝　享壽65歲

鳳山人合力保住席位！黃捷千字文發聲了

罷捷失敗　綠營點「2戰犯要負責」

邱毅分析罷捷失敗　直指「趙少康話太多了！」

藍內部民調估差距3萬票　國民黨：高度肯定罷捷團體

罷捷氣氛低迷！徐尚賢喊話「我們沒輸」

「罷捷」創民進黨史上最低得票

獨／黃捷「插隊投票」被請出！綠衣男被插氣炸

快訊／罷捷行動失敗　黃捷留任鳳山

罷捷行動確定失敗！6.5萬鳳山人投下不同意票

她揭高市補選投票率　驚現「挺捷少1.7萬票」　

更多熱門

相關新聞

林為洲：綠營不動員　罷捷也不會過

林為洲：綠營不動員　罷捷也不會過

高雄市議員黃捷6日挺過罷免案，以6萬5391張不同意罷免票，對上5萬5261張同意票，讓國民黨吞下敗仗。對於罷免結果，國民黨歸咎於身兼民進黨主席的總統蔡英文要民進黨全體總動員力保黃捷。不過，林為洲認為，綠營不動員，罷捷也不會過。

黃捷選立委？柯文哲：這想太多了

黃捷選立委？柯文哲：這想太多了

吳思瑤批國民黨：操弄對立不讓台灣過年

吳思瑤批國民黨：操弄對立不讓台灣過年

罷捷失敗　李貴敏：遺憾民進黨抹黑成報復性罷免

罷捷失敗　李貴敏：遺憾民進黨抹黑成報復性罷免

罷捷團體控「違反選罷法」黃捷回應了

罷捷團體控「違反選罷法」黃捷回應了

關鍵字：

陳柏惟罷免林為洲

讀者迴響

熱門新聞

爆目擊者認證「雞排妹被刷卡屁股」　翁立友說話了

疑似性騷目擊者！爆雞排妹被「從屁股中間刷卡」

霸凌鳳山少女！19歲男遭網友私刑打斷右手

快訊／凌晨01:36突一震！北部搖晃至少20秒　國家警報狂響

50支手機國家警報狂響關不掉！寶可夢阿伯崩潰

獨／捕獲金鐘視帝東區餐廳打工

夜班保全玩Switch惹怒住戶！網卻風向一面倒

翁立友有救了？正妹師揭翻身2關鍵

基隆警勾結車手A錢　又被起底偷吃新婚護理師

黑男女友無預警「剪掉20cm長髮」！

SBL球星完事後對話全曝光　正妹控：你把我當砲友？

19歲霸凌男遭私刑「斷右手」！掌摑踩頭丟包醫院門口

傳產公司待12年！「年終發了」金額逼哭他

陳昇35歲帥兒結婚　絕美昇嫂罕見曝光

19歲霸凌男向鳳山父女道歉了！轉身被「20人私刑斷手」

更多

最夯影音

更多
孫德榮指雞排妹：踩別人屍體往上爬　重話轟「不該有的垃圾別讓她進來」

孫德榮指雞排妹：踩別人屍體往上爬　重話轟「不該有的垃圾別讓她進來」
拖到下班時間..雞排妹：薪水我可以給你　豪記「要記者幫忙請她出去」全場大爆氣

拖到下班時間..雞排妹：薪水我可以給你　豪記「要記者幫忙請她出去」全場大爆氣

翁立友記者會搬媽媽、夢想..網揭「4大敗筆」　雞排妹遭拒門外：豪記影片為什麼不拿出來

翁立友記者會搬媽媽、夢想..網揭「4大敗筆」　雞排妹遭拒門外：豪記影片為什麼不拿出來

許效舜組「50人律師團」：每個人都該被保護！　衰捲雞排妹風波…喊話網友「要付出代價」

許效舜組「50人律師團」：每個人都該被保護！　衰捲雞排妹風波…喊話網友「要付出代價」

翁立友一出記者會就逃！激怒雞排妹　深夜爆氣：不敢跟我面對面，你還跑

翁立友一出記者會就逃！激怒雞排妹　深夜爆氣：不敢跟我面對面，你還跑

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面