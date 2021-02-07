一次操72機街頭抓怪！寶可夢阿伯配備狂進化　每月驚人電話費曝

▲據了解，寶可夢阿伯光是20多個門號的電話費每月就高達2萬多元 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇、徐愷昕／新北報導

今（7）日凌晨發生規模6.1的有感地震，國家警報還因此狂響14次，不少網友直指受害最慘的應該是紅遍海內外的「寶可夢阿伯」。對此，阿伯表示他當下還在抓寶，大概到2點才把近50支手機關掉。事件登上媒體版面後，寶可夢阿伯的話題又再次燃起，相較過去爆紅時他是拿11支手機抓寶，現在已增加至72支，而據了解，花費也已從當年1萬多元增加至2萬多元。

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▲50支手機國家警報狂響關不掉！寶可夢阿伯崩潰。（圖／記者陳以昇翻攝）

2018年間爆紅的寶可夢阿伯名叫陳三元，住在新北市土城區，有人叫他師傅，更多一起玩的朋友稱他「仙仔」，因為過去是風水地理師，抓鬼的自然是「仙仔」。他目前已經退休，偶爾才接接案子，在一次機緣巧合下，小孫子教他玩寶可夢，沒想到就此深深著迷，開始了寶可夢大師之路。

阿伯最初受到關注是同時使用9支手機尋寶，當時一夕紅到國外去，過了一段時間，他又再度升級設備，一次可以玩11支，配上自製的「充電塔」能出門狂抓20小時不斷電，每月只少花費萬元在上頭；如今因為發生地震，寶可夢阿伯又再度浮出檯面，而據了解，現在擁有72支手機的他，每月光是電話費就高達2萬多元，他都是透過其中20來支有門號的手機，分享網路給其他手機以方便抓寶。

▲寶可夢阿伯現在擁有72支手機。（圖／記者陳以昇翻攝）

由於此次地震氣象局所發布的細胞簡訊狂響14次，有網友被這「國家級鬧鐘」吵醒，另外，有一群網友直接想到同時擁有「至少64支手機」的寶可夢阿伯。前陣子寶可夢阿伯才將腳踏車改裝到搭載64支手機，就像孔雀開屏當一片比人還要高的擋風玻璃，畫面相當壯觀！而最新消息指出，他目前已增加至72支手機。

「寶可夢阿伯」陳三元表示，凌晨1時36分發生地震時他仍在抓寶中，怎料突然聽到每支手機一直「吱吱叫」，而且關也關不掉，一開始還不知道發生什麼事，後來看到警報才知道地震了，但也沒有感到什麼劇烈搖晃，「我每支手機約滑了5次才關掉，就一邊玩一邊關，大概到2點才把近50支手機關掉」。

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