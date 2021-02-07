部桃血清採檢「1人微弱訊號」1週後再採　第二階段582人檢驗中

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者李毓康攝）

記者趙于婷／台北報導

衛福部桃園醫院累積20人確診，指揮中心也啟動部桃專案，進行清零計畫，擴大採檢和血清檢驗，根據最新資料，本院已採2691人，目前已採2690人，其中1人出國未採，其餘採檢人都確定陰性，而第二階段血清檢驗應採1759人，已採582人，都還在檢驗中。

指揮中心說明，部桃專案除了本院之外，還有分院應採334人，全數採檢確定陰性；而在血清方面，第一階段應採706人，目前已採682人，681人確定陰性，1人檢驗中。在環境部分，醫療人員應採585人，全數陰性，綜合大樓182人也全數陰性。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲部桃專案檢驗進度。（圖／指揮中心提供）

另外，第一階段血清採檢中，1人有微弱訊號，還需要進一步判定。專家諮詢小組召集人張上淳補充說明，是因為血清在檢驗試劑中看到微弱訊號，所以才需要再次釐清，今張上淳再度表示，目前還是無法判定，一週後會再做一次血清檢測。陳時中也強調，目前部桃危機已經解除，後續還要去想怎麼恢復醫院整體運作，這事件才是告一段落。

▲專家諮詢小組召集人張上淳目前還是無法判定微弱訊號，將於一星期後再採檢一次。（圖／指揮中心提供）

其他人也看到....

快訊／本土+0！增3例「印尼、迦納、美國」境外移入

部桃前進指揮所「即日起解編」 陳時中：任務完成

部桃隔離還有4351人！2/7零時起2類人取消健保卡註記

王必勝「頭髮都白了」 曝陳時中「關鍵2通電話」安定人心

避桃令完全沒必要！鄭文燦「防疫要同心」：春節後進行振興計畫

部桃院長徐永年鞠躬向社會大眾致歉！曝小秘密：他每晚都會打電話

案925檢疫期滿「進入社區」才確診 「29名接觸者」採檢出爐

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來