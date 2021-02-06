批民進黨只救無黨黃捷、不救同黨王浩宇　孫大千：有什麼好驕傲的？

▲王浩宇、黃捷。（合成圖／ETtoday資料照）



記者蔡文鈴／台北報導

高雄鳳山區無黨籍議員黃捷罷免案失敗。對此，民進黨指出，反對罷免的票數竟然遠勝於支持罷免方約1萬票，顯示台灣人民對於國民黨發動這種不具正當性的報復式罷免極為反感。不過，前立委孫大千則諷刺，柿子挑軟的吃，不去救民進黨籍的王浩宇，反而救無黨籍的黃捷，有什麼好驕傲的？

孫大千諷刺，民進黨吹牛也要打一下草稿，明明是一次「慘勝」，還要假裝是一場「大勝」；而從這次的罷免投票結果也可以看出幾個事實。

第一，孫大千認為民進黨根本就是柿子挑軟的吃。不敢在藍營優勢的中壢來搶救民進黨籍的王浩宇，只敢在綠營優勢的鳳山去搶救無黨籍的黃捷。這到底有什麼好驕傲的呢？

第二，孫大千說此次黃捷罷免案的投票率比市長補選還高，當時陳其邁在鳳山所得到的票數有82698票，然而，這次在民進黨全力動員之下，不同意票居然只有65258票。民進黨還要繼續走夜路吹口哨嗎？

第三，孫大千表示，發動罷捷的公民團體只是由基層的市民們所組成，以極度不對稱的資源，突破執政黨結合黨政軍警特一切力量，得到了55394票同意票，與反罷只差不到一萬票，比起市長補選時，國民黨李眉蓁所得到的33561票，還多出了兩萬多票。民進黨真的不緊張嗎？

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