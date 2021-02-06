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黃捷挺過罷免　民眾黨：別成為黨意民代

▲黃捷哭。（圖／記者吳世龍攝）

▲挺過罷免案後，黃捷哽咽落淚。（圖／記者吳世龍攝）

記者陳家祥／台北報導

高雄市議員黃捷罷免案6日投票，最終罷免案未過關。對此，民眾黨透過新聞稿指出，罷免方所提出的罷免理由不盡充分，奠定本次黃捷罷免案的結果；民眾黨也批評民進黨，傾盡全黨之力介入地方議員罷免案，讓高雄民意沸騰的民生問題始終懸而未決，令人遺憾。

中選會指出，高雄市議會第3屆第9選舉區議員黃捷罷免案，投票人總數為29萬1566人，參與投票人數為12萬1110 人，投票率為41.54 %，有效票為12萬652票。

其中，不同意罷免票數為6萬5391票，佔54.20%；同意罷免票數5萬5261票，佔45.80%；無效票為458票。有效罷免票數中，不同意罷免票數多於同意罷免票數，本項罷免案投票結果為否決。

民眾黨表示，無黨籍高雄市議員黃捷罷免案已然落幕，本次罷免案結果，也顯見出鳳山人支持黃捷持續留任、為民服務。民眾黨也期盼黃捷議員應秉持無黨無派「民意優先」的特質，持續謙卑傾聽民意，而非「以黨為念」，在執政黨的扶持下成為黨意民代。

民眾黨指出，在本次的選舉中，罷免方所提出的罷免理由不盡充分，也難以說服鳳山鄉親。其中包含「赴許議長靈堂弔唁卻未見其哀容」、「作秀方式就是翻白眼」等，皆難以成為可令人信服的罷免理由。指稱黃捷違反國安法第21條更是與我國法律不盡相符，種種錯誤的論述基礎致使最終罷免立場難以取得民眾共鳴、無法說服鳳山鄉親，也奠定本次黃捷罷免案的結果。

但透過這次的罷免案可以清楚看見，民進黨傾盡全黨之力介入地方議員罷免案，上至總統下至地方市長、民代皆有所動員，然而致使高雄地方民意沸騰的萊豬、空汙、負債等民生問題卻始終懸而未決，委實令人相當遺憾，更充分展現出民進黨「選舉內行、執政外行」的政黨素質。

民眾黨強調，罷免應當是民主素養的展現及民主政治正面教育的素材，而非成為意識形態或政黨動員的工具，更不應該成為政黨相互報復、攻伐的政治籌碼。接下來還有許多潛在的罷免案，將很有可能因為政黨介入而衍伸為報復性罷免，淪為政黨政治相互角力的戰場，進而浪費國家與社會資源。

民眾黨呼籲，期許未來的罷免案在進行時應以國家的最大利益、人民的最大福祉為優先思考，在抉擇的十字路上更應該冷靜以對，並以理性與智慧做出最符合公共利益的抉擇。

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