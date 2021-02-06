國民黨：全力支持吳思瑤、3Q罷免案　護食安立場不變

▲吳思瑤、陳柏惟。（組合圖／記者李毓康、屠惠剛攝）

記者羅婉庭／台北報導

針對高雄市議員黃捷罷免案未通過，國民黨組發會主委李哲華6日表示，面對接下來的民進黨立委吳思瑤、基進黨立委陳柏惟的罷免案持續展開，國民黨一定站在維護食安的立場，支持到底。

根據國民黨內民調，在蔡英文介入下令「全黨保捷」後，激化選情，投票率從原本的4％升高到7.1％，表態願意投票人數增加3成；但同意罷免比例差距不大，從2.3%到2.7%，而不同意票4.5%變成5.3%，足足增加了8成。

李哲華表示，一開始無論藍、綠內部做的民調都知道不會通過，且自從總統蔡英文宣布動員後，罷免氛圍改變，也塑造出「小市民對大總統」的不對等競爭，改變了單純的罷免行動。

李哲華說，雖然國民黨反萊食安公投在全國已經超過50萬份的連署，但這次的不同意票中，民進黨傾全黨之力催出反對者，讓為食安罷捷產生質變。不過，回顧2020選舉、市長選舉與這次罷免投票率差不多，可見綠營用市長選舉規格還只投出6萬多票。

李哲華表示，面對接下來的罷瑤、3Q行動，國民黨一定站在維護食安的立場支持到底。此外，罷免是公民權利，蔡英文政府要予以尊重，不是全扣上「報復性」從不檢討自己，國民黨絕對會選擇跟人民站在一起，面對不同選區也會提出不同的選戰規劃。

他也強調，地方黨部已將先前的罷韓後劣勢扭轉回來，在未來鳳山的選舉將有不同的指標意義，同時讓民進黨省思，萊豬政策是否該調整？接下來的罷免萊豬立委的行動也將持續展開，連綠大於藍的在鳳山都開出這麼多票，這段時間也會給挺萊豬的立委很大的壓力，綠營若持續沈默，可能會民心向背。

此外，國民黨主席江啟臣也於臉書發文感謝公民團體為人民發聲，也向每一個出來投票表態的選民致謝，連署成案到罷免投票，已經是給不適任的民代最深刻的提醒。蔡英文及民進黨的強勢動員，讓決定民代是否適任的罷免投票，變成藍綠版塊的對決，扭曲罷免案的初衷。

江啟臣說，不論如何，鳳山人民已經做出選擇，國民黨尊重而且理解鳳山人民的決定，也希望民進黨不應該將這樣的結果視為執政黨的勝利，反而應該更深切的反省。

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