藍內部民調估差距3萬票...結果超乎預期　國民黨：高度肯定罷捷團體

▲黃捷街頭拜票 。（圖／翻攝黃捷臉書）

記者羅婉庭／台北報導

國民黨秘書長李乾龍則表示，對於罷捷未過，尊重選民決定，鳳山本就綠大於藍，民進黨動員國家機器，讓公民團體小蝦米對抗大鯨魚，況且原本黨內同意票與不同意票差距2到3萬票，結果僅相差1萬票，已經出乎預料，給予罷捷團體高度肯定。

根據國民黨內民調，在蔡英文介入下令「保捷」後，激化選情，投票率從原本的4％升高到7.1％，表態願意投票人數增加3成；但同意罷免比例差距不大，從2.3%到2.7%，而不同意票4.5%變成5.3%，足足增加了8成。

李乾龍說，昨天的造勢晚會非常成功，有產生一定的感染力，結果開出55261張同意票，顯示鳳山市民的理智，這場選舉是反萊豬的延伸，黃捷身為民代應在議會監督政府，卻在表決萊豬是否進入高雄時竟落跑，不參與也不表態。

至於民進黨稱此次罷免具有報復性質，李乾龍強調，啟動黃捷罷免案是公民團體自主表現，並不是報復性罷免，尤其兩邊只差距1萬票，是市民自主覺醒，原本黨內預期差距2、3萬票，結果已經出乎預料，市民很理智的判斷，對罷捷團體給予高度肯定。

組發會主委李哲華則表示，一開始無論藍、綠內部做的民調都知道不會通過，且自從總統蔡英文宣布動員後，罷免氛圍改變，也塑造出「小市民對大總統」的不對等競爭，改變了單純的罷免行動。

李哲華說，雖然國民黨反萊食安公投在全國已經超過50萬份的連署，但這次的不同意票中，民進黨傾全黨之力催出反對者，讓為食安罷捷產生質變。不過，回顧2020選舉、市長選舉與這次罷免投票率差不多，可見綠營用市長選舉規格還只投出6萬多票。

李哲華表示，面對接下來的民進黨立委吳思瑤、基進黨立委陳柏惟的罷免案，國民黨一定站在維護食安的立場支持到底。此外，罷免是公民權利，蔡英文政府要予以尊重，不是全扣上「報復性」從不檢討自己，國民黨絕對會選擇跟人民站在一起，面對不同選區也會提出不同的選戰規劃。

他也強調，地方黨部已將先前的罷韓後劣勢扭轉回來，在未來鳳山的選舉將有不同的指標意義，同時讓民進黨省思，萊豬政策是否該調整？接下來的罷免萊豬立委的行動也將持續展開，連綠大於藍的在鳳山都開出這麼多票，這段時間也會給挺萊豬的立委很大的壓力，綠營若持續沈默，可能會民心向背。

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