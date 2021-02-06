罷捷吞敗仗！　江啟臣「難過一晚就好」828用公投討回公道

▲江啟臣回應罷捷案失敗。（圖／翻攝江啟臣臉書）



記者蔡文鈴／台北報導

國民黨在罷免黃捷案這一役吞下敗仗！黨主席江啟臣6日晚間透過臉書向支持者喊話，感謝每位出來表態的人民，「難過一晚就好」，接下來會繼續努力，8月28日用公投選票討回公道。

江啟臣表示，感謝公民團體為人民發聲，感謝每一個出來投票表態的人民，連署成案到罷免投票，已經是給不適任的民代，最深刻的提醒。

江啟臣怒批，總統蔡英文及民進黨的強勢動員，讓決定民代是否適任的罷免投票，變成藍綠版塊的對決，已經扭曲罷免案的初衷。不論如何，鳳山人民已經做出選擇，國民黨尊重而且理解鳳山人民的決定，也希望民進黨不應該將這樣的結果視為執政黨的勝利，反而應該更深切的反省。

對於罷免結果失敗，江啟臣喊話，「難過一晚就好」，小市民對大總統的戰役，早就是不對稱的戰爭，「我們都要記得今晚的痛楚，繼續努力，8月28日我們用公投選票討回公道。」

中選會公布本次罷捷投票結果，投票率為41.54 %，有效票為12萬652票，不同意罷免票數為6萬5391票，佔54.20%；同意罷免票數5萬5261票，佔45.80%，無效票為458票，不同意罷免票數多於同意罷免票數，本項罷免案投票結果為否決。

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